أمطار على الإسكندرية .. و "الصرف الصحى" يتابع تصريف مياه الكورنيش

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الإسكندرية مساء اليوم هطول الأمطار خفيفة ومتوسطة ، وذلك فى إطار موجة الطقس السئ الذى تتعرض له الاسكندرية و يستمر حتى يوم السبت القادم، و من جانبه تفقد اللواء محمود نافع أعمال تصريف مياه الأمطار ، حيث أجرى جولة تفقدية لمتابعة تمركزات سيارات تصريف المياه ، في أحياء المنتزة وشرق ، حيث تفقد نفق المندرة وطريق جمال عبد الناصر مرورا بمنطقة كلية الفنون الجميلة و التي شهدت تجمعات كبيرة لمياه الأمطار في النوات السابقة، وقد أصدر اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية ، تعليمات برفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة التحديات التي تواجهها المحافظة من نوات الشتاء حيث كلف رئيس الشركة، بتواجد غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة بالكامل بالمركز الرئيسي بالشركة على مدار الساعة.

كما كلف اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، بتواجد سيارات طوارئ ومهمات ومعدات، وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار ساعة.

وقام اللواء" نافع" بتفقد جميع المناطق الساخنة التي شهدت سقوط للأمطار للوقوف على رفع أى تجمعات لمياه الأمطار الغزيرة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

يذكر أن تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية ، مشيرا إلى احتمالات ، بسقوط أمطار يومي الجمعة والسبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة و خفيفة قد تصل إلى 35 - 45 مم/يوم على التوالي طبقاً لنتائج استقراء الخرائط المجمعة.

ويصاحب الأمطار انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة لتكون أقل من معدلاتها بنحو من 4 الى 5 درجات ، و يكون الطقس بارد وشديد البرودة ليلا يصل الى حد الصقيع أحيانا و تنشط الرياح وتكون مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية.



اعمال تصريف المياه



اللواء محمود نافع



رجال الصرف الصحى



رئيس شركة الصرف الصحى



كورنيش الاسكندرية