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أسعار العملات اليوم الخميس 2-1-2020 فى مصر

الخميس، 02 يناير 2020 02:00 م
أسعار العملات اليوم الخميس 2-1-2020 فى مصر عملات
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 2-1-2020، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

وسجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 15.98جنيه للشراء.

 16.11جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 15.99 جنيه للشراء.

 16.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 15.99 جنيه للشراء.

 16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 16.00جنيه للشراء.

 16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.98 جنيه للشراء.

 16.08 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 15.99 جنيه للشراء.

 16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

 16.00 جنيه للشراء.

 16.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.98 جنيه للشراء.

16.08جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.09 للشراء، 18.06 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.11 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع.


 

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 52.49 جنيه للشراء، و 53.08 جنيه للبيع.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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