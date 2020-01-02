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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 2-1-2020

الخميس، 02 يناير 2020 04:00 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 2-1-2020 ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 2-1-2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو  183.77 ريال سعودى بما يعادل 48.99 دولار أمريكى، وسجل سعر"عيار 21 " 160.80 ريال سعودى بما يعادل 42.86 دولار أمريكى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

                     

سعر الذهب عيار 24     بنحو  183.77 ريال      بما يعادل  $48.99

سعر الذهب عيار 22     بنحو  168.46 ريال      بما يعادل  $44.91

سعر الذهب عيار 21     بنحو 80. 160 ريال      بما يعادل  $42.86

سعر الذهب عيار 18     بنحو  137.83 ريال      بما يعادل  $36.74

سعر الذهب عيار 14     بنحو  107.20 ريال      بما يعادل  $28.58

سعر الذهب عيار 12     بنحو  91.88 ريال        بما يعادل  $24.49

سعر أوقية الذهب         بنحو  5,715  ريال       بما يعادل  $1,524

سعر جنيه الذهب          بنحو 1,286 ريال        بما يعادل   $342.92

سعر كيلو الذهب         بنحو 183,769 ريال     بما يعادل  $48,987

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.


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