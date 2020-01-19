مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19/1/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:20 ص

توقيت صلاة الظهر 12:05 ص

ميعاد صلاة العصر 2:59

موعد صلاة المغرب 5:20

ميعاد صلاة العشاء 6:40

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:26 ص

توقيت صلاة الظهر 12:10

موعد صلاة العصر 3:02

توقيت صلاة المغرب 5:22 م

موعد صلاة العشاء 6:44 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:16

توقيت صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 2:54 م

ميعاد صلاة المغرب 15: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:36 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 5:05 ص

توقيت صلاة الظهر 11:53

موعد صلاة العصر 2:51

توقيت صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 5:08 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:02 م

توقيت صلاة المغرب 5:24 م

موعد صلاة العشاء 6:40

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:36 ص

توقيت صلاة الظهر 12:31 م

موعد صلاة العصر 3:39 م

موعد صلاة المغرب 6:04 م

ميعاد صلاة العشاء 7:17 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:40 ص

توقيت صلاة الظهر 12:31 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:00 م

توقيت صلاة العشاء 7:13 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 5:12 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:07 م

ميعاد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:45 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 5:04

توقيت صلاة الظهر 11:50 م

ميعاد صلاة العصر 2:45 م

موعد صلاة المغرب 5:07

موعد صلاة العشاء 6:26 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:41 ص

توقيت صلاة الظهر 12:33 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

توقيت صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:15 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:56 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

توقيت صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 7:08

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

ميعاد صلاة العصر 2:54 م

توقيت صلاة المغرب 5:14 م

مواقيت صلاة العشاء 6:34 م