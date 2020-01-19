مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19/1/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:20 ص
توقيت صلاة الظهر 12:05 ص
ميعاد صلاة العصر 2:59
موعد صلاة المغرب 5:20
ميعاد صلاة العشاء 6:40
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:26 ص
توقيت صلاة الظهر 12:10
موعد صلاة العصر 3:02
توقيت صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:16
توقيت صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 2:54 م
ميعاد صلاة المغرب 15: 5 م
توقيت صلاة العشاء 6:36 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 5:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:51
توقيت صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 5:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 3:02 م
توقيت صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:40
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:36 ص
توقيت صلاة الظهر 12:31 م
موعد صلاة العصر 3:39 م
موعد صلاة المغرب 6:04 م
ميعاد صلاة العشاء 7:17 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
توقيت صلاة الظهر 12:31 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:00 م
توقيت صلاة العشاء 7:13 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:07 م
ميعاد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 5:04
توقيت صلاة الظهر 11:50 م
ميعاد صلاة العصر 2:45 م
موعد صلاة المغرب 5:07
موعد صلاة العشاء 6:26 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:33 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
توقيت صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:15 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:56 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
توقيت صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:08
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
ميعاد صلاة العصر 2:54 م
توقيت صلاة المغرب 5:14 م
مواقيت صلاة العشاء 6:34 م
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