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محامو ترامب: مساءلة الرئيس تنتهك الدستور ومحاولة للتدخل بنتائج الانتخابات

الأحد، 19 يناير 2020 01:09 ص
محامو ترامب: مساءلة الرئيس تنتهك الدستور ومحاولة للتدخل بنتائج الانتخابات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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أكد محامو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن إجراءات محاكمة الرئيس، غير قانونية وتنتهك الدستور ومحاولة للتدخل بنتائج الانتخابات، وقال مصدر مقرب من فريق المحامين "إن طرح قضية المحاكمة التى قدمها الديمقراطيون فى مجلس النواب، يعتبر هجوما خطيرا على حقوق الشعب الأمريكى فى اختيار رئيسه بحرية"، وأضاف: "هذه محاولة غير مخفية وغير قانونية لإلغاء نتائج انتخابات عام 2016 والتدخل فى انتخابات 2020، التى ستعقد سوى بعد بضعة أشهر".

وتابع المصدرحسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية: "قضية عزل الرئيس لا تتماشى مع الدستور، إنها لا تتهم (بارتكاب) حتى بأى جريمة أو انتهاك للقانون، ناهيك عن"الجرائم الخطيرة وسوء السلوك"، ولكن كل هذا مطلوب بموجب الدستور" ، وكان مجلس الشيوخ الأمريكى قد بدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب من أجل عزله.

وقدم سبعة أعضاء فى مجلس النواب، الذين يمثلون هيئة الإدعاء، الدعوى ضد الرئيس ترامب. وظهر الأعضاء فى فيديو وهم يسيرون عبر الكابيتول هيل لتقديم لائحة الاتهامات رسميًا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.

واتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون بحجب مساعدات عن أوكرانيا كان الكونغرس قد أقرها، وذلك بعد صدور تقرير من هيئة رقابية تابعة للكونغرس عن المسألة.

وفى ديسمبر2019 صوت مجلس النواب لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجر، كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية فى مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.


دونالد ترامب

أمريكا

عزل ترامب

إجراءات عزل ترامب

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