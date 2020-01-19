قائد العمليات بالجيش اليمنى يؤكد استمرار العمليات ضد المتمردين الحوثيين

عدن /أ ش أ/

أكد قائد العمليات المشتركة فى الجيش اليمنى اللواء الركن صغير بن عزيز، استمرار العمليات القتالية ضد مليشيات الحوثى المتمردة المدعومة من إيران، فى مختلف الجبهات.

وقال قائد العمليات المشتركة اليمنى - خلال اجتماع لقيادات العمليات المشتركة فى مأرب، اليوم السبت - إن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم مليشيا الحوثى الإرهابية التابعة لإيران، مشيرًا إلى التقدم الذى أحرزه الجيش مسنودًا بقوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن بجبهات مديرية نهم شرقى العاصمة صنعاء.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن الاجتماع ناقش التطورات الميدانية والعمليات القتالية التى يخوضها الجيش اليمنى مسنودين بتحالف دعم الشرعية فى مختلف الجبهات.

وثمن اللواء بن عزيز دور تحالف دعم الشرعية ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية ودحر التمرد المدعوم إيرانيًا، والذى يهدد استقرار اليمن والمنطقة العربية.