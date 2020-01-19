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عمرو أديب يذيع فيديو لأحمد أبو هشيمة: "بشتغل وماببصش على التفاهات"

الأحد، 19 يناير 2020 12:06 ص
عمرو أديب يذيع فيديو لأحمد أبو هشيمة: "بشتغل وماببصش على التفاهات" برنامج الحكاية
كتب عامر مصطفى

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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أثناء تواجده في قرية خليفة يونس في محافظة الفيوم، لافتتاح أعمال التطوير فى تلك القرية، وذلك خلال تقديمه برنامج الحكاية، والمذاع عبر فضائية MBC مصر.

 

وقال أحمد أبو هشيمة: "أسهل حاجة أن الواحد يرد بالكلام، ولكن أنا بختار العمل، ودي فرصة أن أنا أقول للشباب دايما بروح مجتمعات كبيرة ندوات وحاجات كتير أوي، بيقولوا ليا تنصحنا بإيه وبقول كلام مبقولش فيه تفاصيل".

وأضاف أحمد أبو هشيمة: "بقولهم أهو موقف أنا فيه وتريند ما شاء الله، وبقولهم شوفوا أنا هتصرف إزاي، شوفوا أنا جيت لناس أحسن مني ميت مرة في القرية دي، وبدأت اشتغل ومكمل في كل حاجة، ومافيش حاجة هتأثر فيا".

وتابع أحمد أبو هشيمة: "كل اللى بيحصل على السوشيال ميديا من وحي الخيال، اقعدوا بقي ضيعوا وقتكوا اللى عايز يضيع وقته، وأنا قفلت الموضوع ده دلوقتي تماماً ومش هفتحه تاني، واللى عايز يفتحه مع نفسه، وإن شاء الله يقعد عشر سنين فيه، بس أنا بقولكم أنا مش هتأثر وأنا مؤمن ببلدي وبشتغل وبس وماببصش على التفاهات".

وواصل حديثه: "أنا راجل وقفت قدام دولة كاملة وبدراعي عشان على سالم الراجل اللى مسجون في قطر ظلماً وعدواناً، وأنا قعدت معاه خمس مرات واتعلمت أن دي الرجولة وهقعد ادافع عنه لحد ما يطلع براءة، وناس كتير جداً نصحتنى وقالت بلاش تفتح الموضوع ده".

وقال أحمد أبو هشيمة: "أنا بعمل الفيديو ده للشباب اللى بحبهم واللى بيدعموني وعمرى ما هخيب ظنهم ودي الحياة، دايما هتلاقي ناس تكسرك وتقف ضدك، وطلما عندك إيمان بالله وإيمان بنفسك هتنتصر، وهتنتصر وده يقين انك هتنتصر، وشكراً ليكم وبشكر أهل القرية كلهم دي ناس بشوفهم أحسن مني ألف مرة ومعظم الناس أهلاوية والزملكاوية ميزعلوش".


برنامج الحكاية

احمد ابو هشيمة

ابو هشيمة

رجل الاعمال

قرية الفيوم

فيديو ابو هشيمة

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