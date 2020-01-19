رئيس مدينة الأقصر يكشف خطة المدينة لمواجهة الأمطار .. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه ضمن إستعدادات مدينة الأقصر المكثفة لموجة الطقس السيئ المحتملة خلال الفترة المقبلة، يجري مواصل العمل حالياً في تنفيذ مشروع خط تصريف المياه بالكورنيش بعد تطويره، وذلك عقب تحذيرات الأرصاد من تقلبات في الطقس، موضحاً أنه تم مؤخراً التخطيط والبدء في أعمال تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار بكورنيش النيل لمواجهة تقلبات الطقس السيئ والعمل على إنشاء شبكة صرف تعمل بنظام الإنحدار إلى أقرب نقطة متصلة بشبكة الصرف الصحى.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الأعمال تشمل تركيب خط تصريف المياه بكورنيش النيل، والمشروع لا يقتصر فقط على مياه الأمطار المحتملة، ولكن تم أيضاً البدء في أعمال تركيب جريلات صرف مياه أنشئت خصيصا لغسيل الكورنيش لتصريف المياه دون تراكمها بالشارع، وذلك قبيل الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بدءا من بنك الإسكندرية وصولا حتى ميدان إيبروتيل "النوفتيل".

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أن هذا المشروع الجديد بكورنيش النيل بالمدينة جاء بعد توصيات من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة الإنتهاء من تنفيذ عدة حلول عاجلة لتطبيق الحل الدائم، والمساهمة في منع تراكم المياه بكورنيش النيل حفاظا على المظهر الحضارى والمنظر الجمالي لمدينة الأقصر.

ويقول المهندس أبو النجا عرابى مدير عام مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تجرى خلال تلك الأيام أعمال رفع درجة الاستعداد لاستبدال مطابق الصرف القديمة بالكورنيش، وكذلك إمكانية إنشاء جريلة صرف لتجميع المياه بدءا من بنك الإسكندرية وصولا حتى ميدان إيبروتيل "النوفتيل"، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء محمد يحي رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بضرورة الانتهاء من تنفيذ حلول عاجلة لتطبيق الحل الدائم تحسبا لسقوط الأمطار ومنع تراكم المياه بالمنطقة خاصة خلال فصل الشتاء.