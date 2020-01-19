سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 01:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة الأقصر يكشف خطة المدينة لمواجهة الأمطار .. تعرف عليها

الأحد، 19 يناير 2020 01:00 ص
رئيس مدينة الأقصر يكشف خطة المدينة لمواجهة الأمطار .. تعرف عليها مشروع تصريف المياه بكورنيش النيل بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه ضمن إستعدادات مدينة الأقصر المكثفة لموجة الطقس السيئ المحتملة خلال الفترة المقبلة، يجري مواصل العمل حالياً في تنفيذ مشروع خط تصريف المياه بالكورنيش بعد تطويره، وذلك عقب تحذيرات الأرصاد من تقلبات في الطقس، موضحاً أنه تم مؤخراً التخطيط والبدء في أعمال تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار بكورنيش النيل لمواجهة تقلبات الطقس السيئ والعمل على إنشاء شبكة صرف تعمل بنظام الإنحدار إلى أقرب نقطة متصلة بشبكة الصرف الصحى.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الأعمال تشمل تركيب خط تصريف المياه بكورنيش النيل، والمشروع لا يقتصر فقط على مياه الأمطار المحتملة، ولكن تم أيضاً البدء في أعمال تركيب جريلات صرف مياه أنشئت خصيصا لغسيل الكورنيش لتصريف المياه دون تراكمها بالشارع، وذلك قبيل الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بدءا من بنك الإسكندرية وصولا حتى ميدان إيبروتيل "النوفتيل".

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أن هذا المشروع الجديد بكورنيش النيل بالمدينة جاء بعد توصيات من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة الإنتهاء من تنفيذ عدة حلول عاجلة لتطبيق الحل الدائم، والمساهمة في منع تراكم المياه بكورنيش النيل حفاظا على المظهر الحضارى والمنظر الجمالي لمدينة الأقصر.

ويقول المهندس أبو النجا عرابى مدير عام مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تجرى خلال تلك الأيام أعمال رفع درجة الاستعداد لاستبدال مطابق الصرف القديمة بالكورنيش، وكذلك إمكانية إنشاء جريلة صرف لتجميع المياه بدءا من بنك الإسكندرية وصولا حتى ميدان إيبروتيل "النوفتيل"، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء محمد يحي رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بضرورة الانتهاء من تنفيذ حلول عاجلة لتطبيق الحل الدائم تحسبا لسقوط الأمطار ومنع تراكم المياه بالمنطقة خاصة خلال فصل الشتاء.


الاقصر

اخبار الاقصر

مواجهة الطقس السيئ بالاقصر

اخبار مصر اليوم

انشاء خط تصريف مياة امطار بكورنيش الاقصر

تطوير كورنيش الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة