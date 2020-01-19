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"القابضة للأدوية":توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة

الأحد، 19 يناير 2020 12:00 ص
"القابضة للأدوية":توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة للأدوية
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتورأحمد حجازى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركة الجمهورية إحدى الشركات التابعة تقوم بدور كبير،  لتوفير مستلزمات المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة بجانب توفير كافة الأجهزة.

أضاف حجازى لـ" اليوم السابع" أن تنويع خطط التسويق وتنشيطها، ساهم في  تحقيق الشركة مبيعات خلال العام المالي 2018/2019  بلغت  نحو 3.3 مليار جنيه ، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 بزيادة قدرهــا 3.1995 مليون جنية، لافتا أن الشركة حققت صافى ربح خلال عام 2018/2019 مبلغ 153.6 مليون جنية مقابل 26.6 مليون جنية عام 2017/2018.

أوضح الدكتورأحمد حجازى، أن الشركة تقوم بتوفير المستلزمات والأجهزة، لتلبية احتياجات المستشفيات ووزارة الصحة والجامعات ،وباقي الجهات  ،وذلك لخدمة المريض ،  بتكليف من مجلس الوزراء لأعمال الشراء الموحد في العام المالي 2018/2019، بجانب عمل الشركة فى توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج للشركات الشقيقة.

وفي نفس العام وقعت مذكرة تفاهم لتوطين صناعة السرنجات الامنة بمصر  بالتعاون مع شركات عالمية ، موضحا انه في إطار تطوير وتحديث الشركة حيث تم ميكنة نظم العمل بقطاعات الشركة المختلفة وتطبيق نظامERP ،بالإضافة إلي ميكنة ( تطبيق البصمة للحضور والانصراف – ربط الفروع بنظامERP ).

بجانب فتح وتطوير فرع بيع معينات السمع، وكذا انشاء مركز صيانة خدمة ما بعد البيع لصيانة واصلاح السمعيات لتسهيل تقديم الخدم للمرضي  ،وفتح مركز خدمة ما بعد البيع للأجهزة الطبية والسمعيات بفرع أسيوط ، وكذا اضافة فرع بيع الكيماويات والمستلزمات الطبية  ،لتسهيل الخدمة للعملاء ، علاوة على  إعادة هيكلة فرق البيع والتسويق بالشركة لزيادة الفعالية والعائد والانتشار ، وتم إضافة وكالات جديدة للشركة.


القابضة للأدوية

شركة الجمهورية

قطاع الاعمال العام

احمد حجازى

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