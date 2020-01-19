"الرى " تزيل 107 مخالفة تعدى على حرم مجرى نهر النيل بالمحافظات

كتبت أسماء نصار

قال المهندس علاء خالد ، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى أنه تم تنفيذ عدد من الحملات على مدار الأسبوع الماضى بمختلف المحافظات النيلية في ظل الموجة الرابعة عشر للازالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات .

وأسفرت الحملات ، عن تنفيذ (107) حالة تعدي علي مجري نهر النيل شملت إزالة (9) بمحافظة الجيزة و (3) بمحافظة الغربية و(2) بمحافظة المنوفية و (30) بمحافظة البحيرة و (12) بمحافظة كفر الشيخ وحالة بمحافظة الدقهلية و (10) بمحافظة المنيا و (8) بمحافظة أسيوط و (15) بمحافظة قنا و (13) بمحافظة الأقصر و (4) بمحافظة اسوان، ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 عدد (50684) حالة تعدي على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف او الاقفاص السمكية.

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات .

أكد الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل ، يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات علي مجري النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدي علي مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات .