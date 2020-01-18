514 ألف طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى أدوا الفيزياء والتاريخ إلكترونيا

أدى صباح اليوم السبت طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية فى سادس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، بإجمالى عدد 587 ألفا و108 طلاب وطالبات بالصف الثانى الثانوي.

وجاء كلًا من امتحانى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية للصف الثانى الثانوى فى (30) سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى 2019/2020، استقبلت 514 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ فى الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية فى المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادة التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 فى الفترة الصباحية.