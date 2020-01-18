28 يناير.. الحكم فى معارضة مجدى عبد الغنى على حكم حبسه سنة بقضية "الميراث"

حجزت محكمة جنح الدقى المعارضة المقدمة من جانب مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، غيابيًا، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، للحكم فى جلسة 28 يناير الجارى.

كانت محكمة جنح الدقى أصدرت حكم غيابى بحبس مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، سنة وغرامة 100 ألف جنيه، غيابيًا، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.

وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث اقاموا دعوى اختصموه فيها هو وأخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.

وكان مجدى عبد الغنى رئيس جمعية لاعبى كرة القدم المحترفين، وجه رسالة للنجم محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطنى لكرة القدم، وهنأه بفوز ليفربول بكأس العالم للأندية.

وقال مجدى عبد الغنى، تعليقًا على صورة له مع محمد صلاح، نشرها عبر انستجرام: "ألف مبروك ونحن فى انتظارك فى احتفال "كاف" بجائزة أحسن لاعب وأحسن 11 لاعبًا".

وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على فلامنجو البرازيلى بهدف دون مقابل، سجله المهاجم البرازيلى فيرمينو فى الدقيقة 99 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية بعدما انتهى الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل السلبي.