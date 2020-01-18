10 خرافات شائعة ترتبط بمرض السكر.. أبرزها الإنسولين يسبب مضاعفات لصحتك

كتبت أمل علام

كشف موقع boldsky أن هناك بعض الخرافات الشائعة المرتبطة بمرض السكر، موضحا أن مرض السكري يمكن أن يؤثر على أي شخص بغض النظر عن العمر والجنس، وهو ناتج عن زيادة في مستويات السكر في الدم التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأعراض غير المرغوب فيها التي يمكن أن تؤثر على صحتهم وحياتهم، أي عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الإنسولين، أو عندما لا تستجيب الخلايا للإنسولين، لا يوجد علاج معروف لهذه الحالة ويتضمن العلاج تناول حقن الإنسولين لبقية حياة المريض.



خرافات ارتبطت بمرض السكر

تشمل بعض الأعراض الرئيسية لمرض السكري التبول المتكرر، والعطش الزائد، والإرهاق، وفقدان الوزن، وعدم وضوح الرؤية، وعدم الشفاء بسرعة من الجروح، الإحساس بحرقان في أجزاء مختلفة من الجسم، وما إلى ذلك، يجب على الأفراد الذين يعانون من مرض السكري اتباع نظام غذائي صارم، حتى لا تؤدي إلى تفاقم الأعراض، وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسة الدولية لمرضى السكري، يوجد مرض السكر في الهند أكثر من أي بلد آخر في العالم، حيث يوجد حوالى 62 مليون هندي مصاب بالمرض، أي أكثر من 7.2 % من السكان البالغين يعانون من مرض السكري، يتوفى ما يقرب من مليون هندي بسبب مرض السكري كل عام، بالنظر إلى أن مرض السكري هو أحد أكثر الظروف الصحية شيوعًا التي تؤثر على الأشخاص على مستوى العالم، فهناك العديد من المفاهيم الخاطئة المتعلقة به، في هذا الموضوع، سنناقش الخرافات والحقائق حول مرض السكري.

يمكن أن تؤثر المفاهيم الخاطئة حول مرض السكري على كيفية رعاية مرضى السكر لأنفسهم، لا تزال العديد من الأفكار غير الدقيقة حول طبيعة وعلاج مرض السكري.

تعرف على أهم الخرافات المرتبطة بمرض السكرى:



الخرافة الاولى تتعلق بتناول السكر

1. الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لا يمكنهم تناول السكر..

هذه واحدة من أساطير السكري الأكثر شيوعًا، والتي يجب على الأشخاص المصابين بها تناول نظام غذائي خال من السكر، عندما يكون لديك مرض السكري، من الأفضل تجنب الكربوهيدرات، ولكن هذا بالتأكيد لا يعني أنك تتوقف عن تناوله تحتاج إلى نظام غذائي متوازن في نهاية اليوم، والكربوهيدرات هي جزء من هذا النظام الغذائي المتوازن.



مرض السكر

2. مرض السكري من النوع 2 خفيف إذا تم التحكم فيه في الوقت المناسب..

والحقيقة أنه يمكن أن يؤدي كلا النوعين من مرض السكري إلى مضاعفات كبيرة، نمط الحياة الصحي أمر لابد منه في كلتا الحالتين، على الرغم من أنه يتطلب علاج طبى مختلف، لا يوجد شكل من أشكال مرض السكري خفيف.



الكرش

3. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن فستصاب بمرض السكري..

يعتقد معظم الناس أن مرض السكري ناتج عن السمنة، حسنًا، تزيد مقاومة الأنسولين بالفعل لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، ولكن هناك حالات يصاب فيها الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بمرض السكري بينما يتم تشخيص المصابين بالضعف، حوالي 20% من المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون من نقص الوزن الطبيعي.



يجب ان تتجنب الفواكه

4. مرضى السكر يجب عليهم تجنب الفواكه..

في العديد من الخرافات حول مرض السكري والنظام الغذائي الخاص بك، واحدة من أكثرها شيوعا هو أنه يجب عليك تجنب الفواكه، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات، تحتوي الفواكه عمومًا سكريات منخفضة فى السعرات الحرارية عن الحلويات، وبالتالي يمكن استهلاكها على الرغم من الاصابة بمرض السكري، اسأل طبيبك دائمًا عن الثمار الآمنة بالنسبة لك وبأي كمية.





الخرافة الخامسة ان المصابين بالسكر يجب التوقف عن ممارسة الرياضة

5. يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري تجنب ممارسة الرياضة..

والحقيقة، هو إنه يجب أن يشارك الأشخاص المصابين بمرض السكري في التمارين للحفاظ على نمط حياة صحي، التمارين الرياضية ضرورية لشخص مصاب بالسكري، حيث سيساعد الشخص على الحفاظ على لياقته، ويساعد على التحكم في الوزن ومستويات السكر في الدم، كشفت الدراسات أن النشاط البدني المنتظم يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، ويساعد في تحسين مرض السكري، ولكن تأكد من إجراء التمارين باعتدال.



تناول الكثير من السكر ومرض السكر

6.تناول كميات كبيرة من السكر يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري..

الحقيقة، هى إن مرض السكري من النوع الأول ينتج عن مجموعة من العوامل الوراثية وغير المعروفة، في حين أن مرض السكري من النوع 2 ينجم عن عوامل وراثية أو نمط حياة، إذا كان لديك تاريخ مرض السكري في عائلتك، فإن تناول الطعام الصحى، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يساعدك على الابتعاد عن هذا الشرط.



جميع انواع السكر مثل بعضها

7. جميع أنواع مرضى السكري واحدة..

هناك العديد من أنواع مرض السكري، وأكثرها شيوعًا هي مرض السكري من النوع 1، ومرض السكري من النوع 2، وسكر الحمل، كل نوع من مرض السكري له سبب مختلف، ويجب علاجه بشكل مختلف، يختفي سكري الحمل بعد الحمل، لكنه قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري في وقت لاحق.



الادوية كافية لعلاج مرض السكر

8. الأدوية كافية لعلاج مرض السكري..

الحقيقة، هى لا، فعندما يتم تشخيصك لأول مره، قد يتم التحكم في نسبة السكر في دمك عن طريق النظام الغذائي والتمرينات والأدوية عن طريق الفم، ولكن مع مرور الوقت، قد لا تكون الأدوية الخاصة بك فعالة كما كانت، وستحتاج على إلى حقن الإنسولين، للمساعدة في التحكم في مستويات السكر في دمك، وكذلك تعديلات النظام الغذائي والتمارين الرياضية للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق المستهدف وتجنب المضاعفات.



الخرافة التاسعة ان الانسولين يسبب مضاعفات

9. الإنسولين يسبب مضاعفات..

هناك خرافة أخرى عن مرض السكري، وهي أن الإنسولين ضار، على العكس من ذلك، فإن الإنسولين هو أكثر الهرمونات أمانًا، والذي يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

10. حقن الإنسولين غير ضرورية..

والحقيقة، هو أنك تحتاج إلى حقن الأنسولين للسيطرة على مرض السكري، وهذا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول، الذين لا يستطيعون إنتاج ما يكفي من هرمون الإنسولين، بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني، غالبًا ما تكون الأقراص كافية.