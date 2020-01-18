وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى منيا القمح المركزي.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

بدأت الجولة من الاستقبال والطوارئ، ووجه مسعود بتنظيم حركة دخول المريض وخط سيره أثناء تلقي الخدمة بالقسم، وزيادة عدد صناديق الأمان الخاصة بمخلفات المستلزمات الطبية، كما تفقد قسم الحضانات، وشدد علي الالتزام بتسجيل كافة بيانات الترصد الخاص بالحالات، وأيضاً كافة البيانات الخاصة بأعمال الصيانة بالدفاتر الخاصة بهم، كما تفقد الأقسام الداخلية، ووجه بتنظيم أماكن بعض الأسرة بالغرف بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي ، وأيضا تنظيم أماكن الصيدليات بالأقسام المختلفة بالمستشفي ، كما استمع إلي بعض أهالي المرضي وشكوي أحدهم من تعطل المصعد بشكل متكرر ، ووجه مدير الإدارة الهندسية بالمديرية بعمل الدراسة الفنية لذلك مع شركة الصيانة .

في سياق متصل، وضعت مديرية الصحة ، تصور مستشفي ديرب نجم المركزي، لتطوير بعض الأقسام الطبية، وإضافة خدمات طبية جديدة بالمستشفى، بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تفقد المباني المختلفة بالمستشفى، في حضور الدكتور حامد خطاب مدير إدارة التخطيط ، أحمد عبده مدير الإدارة الهندسية بالمديرية ، ووضع خطة لبدء الأعمال خلال أيام لربط المباني الرئيسية بالمستشفي ببعضها ، وعمل التوسعات اللازمة لبعض الأقسام الطبية مثل الحضانات ، والعناية المركزة ، والكلي الصناعي ، وإضافة خدمات جديدة مثل الجهاز الهضمي والمناظير .

كما انتهت مديرية الصحة بالشرقية من القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية النجيجي التابعة لمدينة صان الحجر ، تم الكشف الطبي علي 1791 مريض ، وإشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الجلدية" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1791 مريض من أهالي القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل 15 حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.



وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية



وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية



وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية



وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية