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بالتعاون مع مركز المعلومات..

وكيل أزهر الإسكندرية يبحث تسجيل طلاب الشهادة الثانوية إلكترونيا

السبت، 18 يناير 2020 09:04 م
وكيل أزهر الإسكندرية يبحث تسجيل طلاب الشهادة الثانوية إلكترونيا جانب من الاجتماع
الإسكندرية - أسماء على بدر

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عقد مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ نشأت الصاوى، الوكيل الشرعى للمنطقة، وإبراهيم فاضل، الوكيل الثقافى، اجتماعًا اليوم السبت الموافق، بإدارة المعلومات بالمنطقة، والإدارات التعليمية؛ لتوضيح أهمية التحول الرقمى وسرعة التسجيل الإلكترونى لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، وبحضور الشيخ صالح عبدالله، مدير الامتحانات، وسمير عبداللاه مدير المعلومات.

وأضاف البيان الصادر اليوم السبت، أن الاجتماع تخلل توضيح أهمية التحول الرقمى وكيفية تنفيذه، والحث على سرعة تسجيل بيانات طلاب الشهادة الثانوية الكترونيا والتعاون بين مركز المعلومات بالمنطقة وممثليه فى الإدارات التعليمية ورواد التحول الرقمى لإنجاز المهام المنوطة بهم لمواكبة التطور السريع فى التحول الرقمي

وأشار إلى بيان أهمية الدور الذى يقوم به كل المعنيين بهذا الموضوع وتحفيزهم للعمل وسرعة الإنجاز فى أقل وقت ممكن، ومناقشة الآراء المختلفة لمجموعة العمل لتحسين الأداء ومحاولة تلبية رغباتهم للإسهام فى حل المشكلات التى تعوقهم أثناء العمل.

وفى سياق متصل، انطلقت فعاليات تدريب معلمات رياض الأطفال بمعاهد الإسكندرية الأزهرية على المنهج الجديد، اليوم السبت، بمركز الخدمة والنشاط بميامى تحت إشراف أمين عزام مدير إدارة التدريب بالمنطقة، وبحضور آمال الدهراوى مدير إدارة رياض الأطفال، وموجهات رياض الأطفال.

وأفاد البيان الصادر عن معاهد الإسكندرية الأزهرية، اليوم، بأن يهدف التدريب إلى تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال على المنهج الجديد وفق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه يحاضر فى التدريب مجموعة من المتدربين من منطقة الإسكندرية الأزهرية، ويستمر حتى الخميس المقبل، تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافى للمنطقة.

يذكر أن مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ نشأت الصاوى الوكيل الشرعى، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافى، اعتمد نتيجة تقييم روضات معاهد إدارتى المنتزه والعامرية، وروضات المعاهد الخاصة بإدارة المنتزه

وشدد مصطفى أبو زيد على الأهمية الكبيرة لمرحلة رياض الأطفال حيث إنها تمثل اللبنة الأولى فى العملية التعليمية، واهتمام الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيله، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية اهتمامًا كبيرًا بهذه المرحلة، وتوفير الاحتياجات والوسائل الحديثة لها؛ لمواكبة التطور العلمى والتكنولوجى للعملية التعليمية، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.


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