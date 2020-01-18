وفاة مدرس أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. و"التعليم" تنعيه

فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن وفاة مراقب بمدرسة إعدادي اليوم بإحدى مدارس مغاغة وذلك أثناء مراقبته فى امتحانات اليوم السبت.

وأعلنت المديرية وفاة حجازى جمعة توفيق محمد الملاحظ بمدرسة الخيرية الإعدادية بمغاغة عن عمر 39 عاما وذلك بسبب ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، وعلى الفور قامت الإدارة التعليمية بالدفع بأحد المراقبين المتواجدين فى قائمة الانتظار.

وقال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات نصف العام الدراسى فى الشهادة الإعدادية بلغ 96405 طالبا وطالبة وعدد طلاب المنازل 1727 طالب وطالبة بإجمالي عدد 98132 طالب وطالبة موزعين على عدد 490 لجنة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة سبيل الراحة وتأمين جميع اللجان لتيسير عملية الامتحانات فى جو من الهدوء والراحة.

ونعت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الاستاذ حجازى جمعة توفيق محمد، الذى وافته المنية اليوم والذى عمل ملاحظا بمدرسة الخيرية الاعدادية بمغاغة عن عمر 39 عام بسبب ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الاعدادية، انطلقت الخميس الماضى، حيث أدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان فى مادة اللغة العربية، وأكد محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات نصف العام الدراسى فى الشهادة الإعدادية بداية من 16 / 1 / 2020 وحتى 23 / 1 /2020 بلغ عدد الطلاب النظاميين 96405 طالبا وطالبة وعدد طلاب المنازل 1727 طالب وطالبة بإجمالى عدد 98132 طالب وطالبة موزعين على عدد 490 لجنة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، موضحاً أنه تم توفير كافة سبل الراحة وتأمين جميع اللجان لتيسير عملية الامتحانات فى جو من الهدوء والراحة.