وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان إنشاء مبنى المديرية المالية.. صور

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعمال إنشاء مبنى المديرية المالية الجديد بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد، واطلع وزير المالية على تصميم المبنى وسير العملية الإنشائية، موجها بسرعة إنهاء مرحلة التشطيبات تمهيدا لتجهيز المبنى بأحدث المعدات والأجهزة .

وكان وزير المالية قد عقد اجتماعا مع محافظ بورسعيد فور وصوله لمتابعة عدد من المشروعات والملفات ومن بينها : منظومتى التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمي، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة .

كام تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، منظومة التحول الرقمى بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة .

واطلع الوزير على نظام الدفع الإلكترونية، والمعاملات الحسابية والمالية المميكنة، وناقش العاملين بالإدارة المالية حول سير العمل بالإدارة والاستمارات الإلكترونية، موجها بتوفير كافة الأجهزة الإلكترونية اللازمة، وتدريب العاملين على أعلى مستوى، مع وضع نظام لدورة العمل داخل الإدارة .

وتضم منظومة التحول الرقمى ببورسعيد 230 كابينة "MSAN "، و648 مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة فى قطاعات (الصحة – التموين - التوثيق- المرور – النيابات العامة – أقسام ونقاط الشرطة – المحاكم – الشهر العقارى – الطب الشرعى – المراكز اللوجيستية- مراكز خدمة المستثمرين – النيابات الادارية – المراكز التكنولوجية)، كما تضم 11 مقراً للتموين، ومقرين للنيابة العامة، ومقرين لإدارة المرور، و3 مكاتب للتوثيق، ومركز لوجيستى للخدمات الجمركية، ومركز لخدمات المستثمرين، و7 مراكز تكنولوجيا بأحياء بورسعيد لتقديم 177 خدمة مميكنة.

وتقدم المنظومة خدمات الانترنت وتطبيقات المحمول "G2C"، والتى تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية.



وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مبنى المديرية المالية



وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مبنى المديرية المالية



وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مبنى المديرية المالية



وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مبنى المديرية المالية



وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مبنى المديرية المالية



وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مبنى المديرية المالية



وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مبنى المديرية المالية



وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان انشاء مبنى المديرية المالية