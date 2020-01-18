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وزير الإسكان يضع حجر أساس أكبر مدينة طبية فى الشرق الأوسط وأفريقيا ببدر

السبت، 18 يناير 2020 04:51 م
وزير الإسكان يضع حجر أساس أكبر مدينة طبية فى الشرق الأوسط وأفريقيا ببدر الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر الأساس لأكبر مدينة طبية متكاملة ينفذها القطاع الخاص فى الشرق الأوسط وأفريقيا "كابيتال ميد"، بمدينة بدر

 

وأكد وزير الإسكان، أن هذا المشروع، يعد أحد المشروعات العملاقة بمدينة بدر، والتى تأثرت بشكل إيجابى كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد التطور الكبير فى تنمية العاصمة الإدارية الجديدة

 

وأوضح الوزير، أنه تم إنفاق استثمارات ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما أثر على حجم النمو بمدن شرق القاهرة، ونعمل على الاستغلال الأمثل للأثر الإيجابى لتلك الاستثمارات، على المدن الجديدة، الواقعة شرق القاهرة، وجنى ثمارها، من أجل التكامل الوظيفى بين العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة المحيطة بها

 

من جانبه صرح الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، المنفذة للمشروع، بأن المشروع يهدف لإقامة مجمع طبى متكامل، بإجمالى استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه، ويساهم فى توفير 10 آلاف فرصة عمل على الأقل، وسيتم إطلاق الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى للمشروع بعد حوالى (30) شهرا من الآن

 

وأضاف أن إنشاء المشروع يستغرق من 3 : 10 سنوات، وينفذ على 4 مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه المستشفى العام بطاقة 350 سريرا، ومجمع العيادات ومركز الإصابات والطوارئ، وفندق و11 مركزا طبيا متخصصا بطاقة إجمالية 2000 سرير

 

وأكد الدكتور حسن القلا، أن الهدف من إنشاء "كابيتال ميد"، هو النهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة فى مصر، والوطن العربى، والشرق الأوسط، وأفريقيا، من خلال تطبيق المعايير العالمية المعمول بها للجودة، وأمن وسلامة المرضى، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال، وتقديم خدمات رعاية صحية متخصصة تلائم جميع شرائح المجتمع.

 

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالحى السابع بمدينة بدر، ويضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية.

 

كما تفقد الوزير ومرافقوه، المركز الطبى، بمنطقة الإسكان الاجتماعى، بالحى السابع، بالمدينة، لخدمة سكان مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يتكون من (دور أرضى + أول + غرفة عمليات صغرى + عيادات خارجية متنوعة + غرفة للأشعة + سكن للأطباء)

 

وكلف الوزير، جهاز المدينة، بطرح المبانى الخدمية المختلفة التى يتم الانتهاء من تنفيذها، بمقابل الانتفاع، لمدة زمنية محددة، للقطاع الخاص، لتشغيلها، لخدمة سكان المدينة.

 

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم وجار تنفيذ وطرح 95 مبنى خدميا بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وذلك فى إطار تحقيق سياسة وزارة الإسكان، فى توفير مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ 35 مبنى خدميا، وجارٍ تنفيذ وطرح والإعداد لطرح تنفيذ 60 مبنى آخر، وتشمل (15 مدرسة – 18 حضانة – 12 وحدة صحية – 35 سوق تجارية – 5 نوادٍ وملاعب – 7 دور للعبادة – 3 للخدمات العامة).


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

مدينه طبيه متكاملة

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اتمنا لك يابلدي

تكونى الاولى عالميا في مجال الطب والصحه

اكيد ان شاء الله.. وستحيا بذللك مصر

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