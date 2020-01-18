وزير الإسكان يتفقد المساكن المخصصة لعمال المدابغ بمدينة بدر

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إحدى مناطق الإسكان الاجتماعى، المخصصة كسكن بديل لعمال المدابغ، وتضم 1008 وحدات سكنية، بالحى السابع، بالمدينة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على التصدى لظاهرة الباعة الجائلين بالمنطقة، وتعدي المحال التجارية على الأرصفة المقابلة لها، والاهتمام بأعمال النظافة، وصيانة الموقع العام، مكلفا جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بتكثيف التواجد بتلك المنطقة، للحفاظ على طابعها العمراني.

وخاطب وزير الإسكان، سكان المنطقة، قائلا لهم: "حافظوا على المظهر الجمالي والحضاري لمجتمعكم، فقد أنفقت الدولة استثمارات ضخمة فى تنفيذ هذا المشروع "الإسكان الاجتماعى" القومى الضخم، لنقل المواطنين محدودى الدخل، للإقامة بمجتمعات عصرية حضارية تليق بالمواطن المصري".

وطالب الوزير جهاز مدينة بدر، بالتعاون مع مجلس الأمناء، فى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجتمعهم، وتحسين السلوك العام.

‪وكان ‬ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، قد افتتحا صباح اليوم ، مشروع "الإسكان الاجتماعى"، التابع لمحافظة القاهرة، وتنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة، بأرض المائة فدان، بالحى الرابع، بمدينة بدر، ويضم 3,528 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذها.

ووسط أجواء من الفرحة العارمة، وزغاريد المواطنين، سلم الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد عبدالعال، عدداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" لمستحقيها، بمدينة بدر، وتفقدا الوحدات السكنية، التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، واطمأنا على وصول جميع المرافق للوحدات السكنية، وشدد الوزير على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب والتشجير بالموقع.

وقال الدكتور عاصم الجزار: يبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" التى تم ويجرى تنفيذها بمدينة بدر، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 88788 وحدة سكنية، بإجمالى استثمارات 19 مليار جنيه، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات، وجارٍ إنهاء وتنفيذ 38880 وحدة، وجارٍ إسناد تنفيذ 33300 وحدة أخرى.

وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تم حتى الآن تخصيص 33889 وحدة سكنية، بمدينة بدر، وتم توقيع عقود 20739 وحدة من قِبَلِ المواطنين المُخصصة لهم، وتم تسليم 19117 وحدة سكنية لمستحقيها، سواء التى تنفذها الهيئة أو غيرها.

وقام وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، وقيادات الوزارة والمحافظة، بالتقاط صورة تذكارية مع المواطنين الفائزين بالوحدات.