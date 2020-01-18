وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يسلمان عقود الوحدات بمدينة بدر لمستحقيها

كتب أحمد حسن

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، مشروع "الإسكان الاجتماعى"، التابع لمحافظة القاهرة، وتنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة، بأرض المائة فدان، بالحى الرابع، بمدينة بدر، ويضم 3,528 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذها.

ووسط أجواء من الفرحة العارمة، وزغاريد المواطنين، سلم الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد عبد العال، عدداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" لمستحقيها، بمدينة بدر، وتفقدا الوحدات السكنية، التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، واطمأنا على وصول جميع المرافق للوحدات السكنية، وشدد الوزير على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب والتشجير بالموقع.

وقال الدكتور عاصم الجزار: يبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" التى تم ويجرى تنفيذها بمدينة بدر، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 88788 وحدة سكنية، بإجمالى استثمارات 19 مليار جنيه، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات، وجارٍ إنهاء وتنفيذ 38880 وحدة، وجارٍ إسناد تنفيذ 33300 وحدة أخرى.

وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تم حتى الآن تخصيص 33889 وحدة سكنية، بمدينة بدر، وتم توقيع عقود 20739 وحدة من قِبَلِ المواطنين المُخصصة لهم، وتم تسليم 19117 وحدة سكنية لمستحقيها، سواء التى تنفذها الهيئة أو غيرها.

وقام وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، وقيادات الوزارة والمحافظة، بالتقاط صورة تذكارية مع المواطنين الفائزين بالوحدات.

وكان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد اكد انه تم عقد جلسة مزاد علنى لبيع23 محلاً تجارياً + صيدليتين بمساحات تتراوح من (15.9 م2 : 98.5 م2) بقيمة استثمارية حوالي 50 مليون جنيه، بمنطقتى النرجس والقرنفل بالحى الخامس عمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وقال المهندس عمار مندور: أسفر المزاد عن بيع المحال التجارية والصيدليتين، حيث وصل أعلى سعر للمتر مسطح بأحد المحال إلى 182 ألف جنيه تقريباً لأول مرة فى تاريخ المدينة، بإجمالى قيمة بيعية بلغت حوالي 4 ملايين و 334 ألف جنيه تقريباً، بينما بلغ أعلى سعر لبيع المتر المسطح بالصيدلية إلى 101 ألف جنيه بقيمة بيعية بلغت 4 ملايين و 262 ألف جنية تقريباً.

وأضاف: تم إتاحة المحال المباعة بأنشطة مختلفة لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، حيث تنوعت الأنشطة بين( سوبر ماركت – كشرى وحلوانى – مشويات وأسماك – بقالة – مطعم وكافيتيريا – مخبز بلدى – مخبز أفرنجى – مجمدات – هايبر ماركت – حدايد وبويات – خضروات وفاكهة – لوازم معمار - صيدلية).

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال والصيدليتين لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية من الخدمات وخاصة بمناطق الإسكان الاجتماعى، وكذا زيادة الفرص الاستثمارية بها لتكون في مقدمة المدن الجديدة.