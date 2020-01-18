سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يسلمان عقود الوحدات بمدينة بدر لمستحقيها

السبت، 18 يناير 2020 02:24 م
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يسلمان عقود الوحدات بمدينة بدر لمستحقيها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، مشروع "الإسكان الاجتماعى"، التابع لمحافظة القاهرة، وتنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة، بأرض المائة فدان، بالحى الرابع، بمدينة بدر، ويضم 3,528 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذها. 
 
ووسط أجواء من الفرحة العارمة، وزغاريد المواطنين، سلم الدكتور عاصم الجزار، واللواء خالد عبد العال، عدداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" لمستحقيها، بمدينة بدر، وتفقدا الوحدات السكنية، التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، واطمأنا على وصول جميع المرافق للوحدات السكنية، وشدد الوزير على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب والتشجير بالموقع. 
 
وقال الدكتور عاصم الجزار: يبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى" التى تم ويجرى تنفيذها بمدينة بدر، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 88788 وحدة سكنية، بإجمالى استثمارات 19 مليار جنيه، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات، وجارٍ إنهاء وتنفيذ 38880 وحدة، وجارٍ إسناد تنفيذ 33300 وحدة أخرى.
 
وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تم حتى الآن تخصيص 33889 وحدة سكنية، بمدينة بدر، وتم توقيع عقود 20739 وحدة من قِبَلِ المواطنين المُخصصة لهم، وتم تسليم 19117 وحدة سكنية لمستحقيها، سواء التى تنفذها الهيئة أو غيرها.
 
وقام وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، وقيادات الوزارة والمحافظة، بالتقاط صورة تذكارية مع المواطنين الفائزين بالوحدات.
 
وكان  المهندس عمار مندور،  رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد اكد انه تم  عقد جلسة مزاد علنى لبيع23 محلاً تجارياً + صيدليتين بمساحات تتراوح من (15.9 م2 : 98.5 م2) بقيمة استثمارية حوالي 50 مليون جنيه، بمنطقتى النرجس والقرنفل بالحى الخامس عمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.
وقال المهندس عمار مندور: أسفر المزاد عن بيع المحال التجارية والصيدليتين، حيث وصل أعلى سعر للمتر مسطح بأحد المحال إلى 182 ألف جنيه تقريباً لأول مرة فى تاريخ المدينة، بإجمالى قيمة بيعية بلغت حوالي 4 ملايين و 334 ألف جنيه تقريباً، بينما بلغ أعلى سعر لبيع المتر المسطح بالصيدلية إلى 101 ألف جنيه بقيمة بيعية بلغت 4 ملايين و 262 ألف جنية تقريباً.
وأضاف: تم إتاحة المحال المباعة بأنشطة مختلفة لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، حيث تنوعت الأنشطة بين( سوبر ماركت – كشرى وحلوانى – مشويات وأسماك – بقالة – مطعم وكافيتيريا – مخبز بلدى – مخبز أفرنجى – مجمدات –  هايبر ماركت – حدايد وبويات – خضروات وفاكهة – لوازم معمار -  صيدلية).
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق  طرح المحال والصيدليتين لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية من الخدمات وخاصة بمناطق الإسكان الاجتماعى، وكذا زيادة الفرص الاستثمارية بها لتكون في مقدمة المدن الجديدة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

محافظه القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاثنين..بدء تفعيل مهلة الاسكان للمتأخرين عن سداد الأقساط بالإعفاء من الغرامات

السبت، 18 يناير 2020 07:00 ص

وزير الإسكان يسلم عددا من وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بمدينة بدر

السبت، 18 يناير 2020 05:00 ص

فيديو..سكن موظفى وزارات العاصمة الإداراية من كلام على الورق لحقيقة

الجمعة، 17 يناير 2020 04:56 م

هنا يتحدد مصير وحدات الإسكان الاجتماعى ..300 ألف اتصال يوميا من محدودى الدخل ..ومدير مركز الاتصالات بالقرية الذكية: لدينا خطوط تستقبل 900 مكالمة فى الثانية الواحدة ..ومواصفات عالمية لاختيار موظفى الخط

الجمعة، 17 يناير 2020 03:30 م

أحمد حسن يهنئ عبد الله السعيد بعد عضوية نادى المائة

الجمعة، 17 يناير 2020 02:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

فيديو معلوماتى.. 6 محظورات بعد حقن البوتوكس للحصول على نتيجة مثالية

فيديو معلوماتى.. 6 محظورات بعد حقن البوتوكس للحصول على نتيجة مثالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة