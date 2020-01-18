نقابة الأطباء تقرر الدعوة لجمعية عمومية 13 مارس على خلفية حادثة المنيا

انتهى اجتماع مجلس نقابة الأطباء الذى عقد لبحث سبل مواجهة كارثة حادث طبيبات المنيا - بإصدار عدة قرارات وهى الدعوة لعقد جمعية عمومية فى 13 مارس المقبل، لبحث أزمات الأطباء فى مصر فى ضوء ماجرى لطبيبات المنيا، كذلك سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتدخل لإيقاف كل أشكال التعسف والمخاطر التى يواجهها الأطباء حالياً .

وأضافت النقابة، فى بيان، أصدرته منذ قليل،: كذلك إقامة تأبين لشهيدات الطب الثلاثة الدكتورة نورا كمال، والدكتورة رانيا محرم، والدكتورة سماح نبيل، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر دار الحكمة.

وقد قرر مجلس نقابة الأطباء التحرك السريع وتفعيل القرارات التى اتخذها فورالحادث وصدرت فى بيانه الرسمى، وهى إحالة كل المتسببين فى الحادث إلى لجنة التحقيق بالنقابة ورفع قضية مدنية ضد وزارة الصحة مع التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء مما عرض حياتهم للخطر، وتقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.

وكذلك طالب المجلس ضرورة إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما فى حال حتمية الإنتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الإنتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

كذلك ضرورة إتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج.

وكانت نقابة الأطباء، قد قالت إن الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف، ثالث ضحايا حادث ميكروباص المنيا، التى توفيت، أمس الجمعة، متأثرة بإصاباتها بنزيف فى المخ، نتيجة الحادث المروع لطبيبات المنيا الذى وقع صباح أول أمس الأربعاء، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين الدكتورة رانيا محرم محمد، والدكتورة سماح نبيل عوض. وأعربت نقابة الأطباء، فى بيان، أصدرته، عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة نورا كمال، و لكافة شباب الأطباء، وتقدمت بخالص التعازي الحارة، داعية الله بالشفاء لباقى المصابات.





