سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تقرر الدعوة لجمعية عمومية 13 مارس على خلفية حادثة المنيا

السبت، 18 يناير 2020 02:48 ص
نقابة الأطباء تقرر الدعوة لجمعية عمومية 13 مارس على خلفية حادثة المنيا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى اجتماع مجلس نقابة الأطباء الذى عقد لبحث سبل مواجهة كارثة حادث طبيبات المنيا - بإصدار عدة قرارات وهى الدعوة لعقد جمعية عمومية فى 13 مارس المقبل، لبحث أزمات الأطباء فى مصر فى ضوء ماجرى لطبيبات المنيا، كذلك سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتدخل لإيقاف كل أشكال التعسف والمخاطر التى يواجهها الأطباء حالياً .
 
 
وأضافت النقابة، فى بيان، أصدرته منذ قليل،: كذلك إقامة تأبين لشهيدات الطب الثلاثة الدكتورة نورا كمال، والدكتورة رانيا محرم، والدكتورة سماح نبيل، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر دار الحكمة.
 
وقد قرر مجلس نقابة الأطباء التحرك السريع وتفعيل القرارات التى اتخذها فورالحادث وصدرت فى بيانه الرسمى، وهى إحالة كل المتسببين فى الحادث إلى لجنة التحقيق بالنقابة ورفع قضية مدنية ضد وزارة الصحة مع التقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء مما عرض حياتهم للخطر، وتقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.
 
وكذلك طالب المجلس ضرورة إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما فى حال حتمية الإنتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الإنتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.
 
كذلك ضرورة إتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج.
 
وكانت نقابة الأطباء، قد قالت إن الطبيبة نورا كمال عبد اللطيف، ثالث ضحايا حادث ميكروباص المنيا، التى توفيت، أمس الجمعة، متأثرة بإصاباتها بنزيف فى المخ، نتيجة الحادث المروع لطبيبات المنيا الذى وقع صباح أول أمس الأربعاء، حيث لحقت بزميلتيها الشهيدتين الدكتورة رانيا محرم محمد، والدكتورة سماح نبيل عوض.
 
 
وأعربت نقابة الأطباء، فى بيان، أصدرته، عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة نورا كمال، و لكافة شباب الأطباء، وتقدمت بخالص التعازي الحارة، داعية الله بالشفاء لباقى المصابات.
 
 
 

 



 

 


حادث اطباء المنيا

حادث المنيا

نقابة الاطباء

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

كيف ساهم ارتفاع إيرادات قناة السويس فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه؟

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

اليوم.. الكنيسة تدخل ثانى أيام الاستعداد لعيد الغطاس بصوم من الدرجة الأولى

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

مركبات تنتظر مصيرها.. القضاء يقول كلمته اليوم بشأن مصادرة السيارات المهجورة

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

معهد التغذية يكشف عن نصائح غذائية ورياضية من أجل صحة أفضل

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

اعرف الطرق المغلقة والتحويلات المرورية بالقاهرة والجيزة.. أبرزها كوبرى أكتوبر

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة"

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

"كهرباء مصر العليا": تلاشى أخطاء الفواتير بسبب دقة القراءات

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

ترامب يهدد خامنئى: يجب أن يكون المرشد الأعلى الإيرانى حذرًا مع كلماته

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

وائل غنيم لمذيعى مكملين: انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى جايلكم من قطر"

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أخبار × 24 ساعة.. 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة