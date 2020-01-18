نائب محافظ الغربية يستعرض نسب تنفيذ مشروعات تطوير ورصف الطرق

الغربية عادل ضرة

إستعرض الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية نسب تنفيذ مشروعات رصف وتطوير بعض الطرق بمراكز ومدن المحافظة، جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومسئولى الشركة الوطنية للمقاولات المسند إليها مشروعات الرصف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتم مناقشة معوقات الرصف بشارع النادى بحى أول طنطا حيث تم تكليف الحى بالتنسيق مع إدارة المرور لغلق الشارع إبتداءً من اليوم ولمدة 15 يوم لتسليم الشارع إلى الشركة الوطنية لوضع طبقة السن.

كما تم مناقشة أعمال تطوير شارع الكورنيش بحى ثان طنطا حيث وجه نائب المحافظ رئيس الحى بالتنسيق مع شركة الكهرباء للإسراع فى نقل أعمدة الكهرباء الموجوده بالكورنيش وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب للإنتهاء من أعمالها خاصة الجزء الذى يخص معالجة البيارة الموجودة فى هذه المنطقة حتى يتم إستكمال أعمال الرصف والتطوير بالكورنيش.

وخلال الإجتماع؛ تم مناقشة مشروع أعمال الرصف لشارع نعمان الأعصر بطول 3 ونصف كيلو متر بحى أول وثان المحلة الكبرى حيث كلف نائب المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب بالإنتهاء من إدخال الوصلات المنزلية فى هذه المنطقة لمواصلة أعمال الرصف والتطوير.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد أكد انة جارى العمل على النهوض بالقرى ذات السمة الإنتاجية بالمحافظة لتحويلها إلى قرى نموذجية منتجة من خلال تطوير البنية التحتية بها من (مياه شرب - صرف صحى - كهرباء - غاز - رصف) وتوفير بيئة مناسبة للإنتاج.

جاء ذلك خلال جولته بقرية الفرستق ببسيون وزيارة مصانع إنتاج البويات والخزف والانترلوك والتحف ، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والنائب سامح حبيب عضو مجلس النواب حيث تقوم هذه المصانع بتسويق منتجاتها في السوق المحلى والخارجي.

وخلال الجولة؛ أشاد محافظ الغربية بمستوى المنتجات والتي تتميز بالحرفية العالية ، موجها رئيس مدينة بسيون بسرعة إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بأصحاب المصانع وعمل تقرير مفصل عن كافة احتياجات القرية، كما تابع محافظ الغربية جولته بتفقد ملعب مركز شباب القرية الجاري تنجيله وتجهيزه.

وألتقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأصحاب ورش نجارة الأثاث والخزف والفخار بقريتي كتامة والفرستق بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب لمناقشة طلباتهم وذلك للنهوض بهذه القرى والصناعة التي تشتهر بها وجعلها قرية نموذجية ومنتجة.

وأكد محافظ الغربية أننا بصدد تطوير القرى التي تشتهر بمنتجات وصناعات حيث سيتم تطوير الطرق والبنية التحتية وتطوير جميع القطاعات سواء تعليمية أو صحية وذلك لسهولة الوصول إليها وحتى تكون قرية منتجة وجاذبة تعمل على إنتشار منتجاتها وتكون قرية تشتهر بمنتجاتها وتوزيعها إلى جميع محافظات الجمهورية وكذا الوصول إلى العالمية.

كما أشار محافظ الغربية إلى أن النهوض بهذه القرى ومنتجاتها يساعد في القضاء على البطالة وزيادة مواردها ورفع المستوى المعيشي للمواطنين بها.