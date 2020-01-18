موظفو الشهر العقارى الجدد يتسلمون مهام عملهم رسميا بعد انتهاء تدريبهم

كتب إبراهيم قاسم

تسلم عدد من موظفى الشهر العقارى الجدد، صباح اليوم السبت، مهام عملهم الجديد فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وهم الذين تم نقلهم من جهات عملهم الأصلية فى الوزارات والهيئات الحكومية للعمل بمكاتب التوثيق، وذلك عقب انتهاء مركز الدراسات القضائية بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، من برنامج تدريب وتأهيل الموظفين البالغ عددهم 1102موظف.

وتمكنت وزارة العدل فى وقت قياسى من تدريب وتأهيل موظفي الشهر العقارى الجدد الذين تم اعتماد قرار تعينهم بمكاتب التوثيق من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير العدل، حيث تم منحهم خلال البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات والحلقات النقاشية تغطى الجوانب النظرية والعملية في أعمال الشهر العقارى والتوثيق.

وتناول البرنامج التدريبي من الجانب النظرى محاضرات عن أحكام قانون الشهر والتوثيق، وقانون السجل العيني، وأحكام القانون 27 لعام 2018 في شأن تنظيم أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى الجانب العملي تم التدريب علي أعمال الميكنة والحاسب الالي ونظام الشباك الواحد الجاري تعميمه في مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

وجاءت الدورة التدريبية، ايمانا من وزارة العدل بأهمية دعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة وصولا الى الهدف المنشود وهو رفع مستوى أدائهم وتنميه قدراتهم لينعكس بدوره على مستوى الخدمات التى تقدمها المصلحة للجمهور.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وافق على قرار نقل 1102 موظفا من جهات عملهم الأساسية فى الوزارات والجهات الحكومية للعمل بالشهر العقاري لسد العجز فى عدد الموظفين بناء على طلب وزير العد لسد العجز فى موظفى الشهر العقارى.

كما أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا اختياريا للموظفين بمد العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لفترة اضافية ثانية مدتها 3 ساعات تبدأ من الساعة الرابعة والنصف وتنتهي في السابعة والنصف مساءا طوال أيام الأسبوع من السبت للخميس صيفا وشتاءا، بمقابل مبلغ 75 جنيها للاعضاء الفنيين والاداريين والجهاز الاشرافي و60 جنيها للموظفين الكتابيين والفنيين و51 جنيها لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد ويكون للعاملين في مصلحة الشهر العقاري الحق في صرف المقابل المادي المشار اليه بشرط حضور الفترة المسائية الاولى وذلك لمن يرغب منهم في الاستمرار بالعمل بالفترة الاضافية الثانية .