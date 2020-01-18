سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

موظفو الشهر العقارى الجدد يتسلمون مهام عملهم رسميا بعد انتهاء تدريبهم

السبت، 18 يناير 2020 06:51 م
موظفو الشهر العقارى الجدد يتسلمون مهام عملهم رسميا بعد انتهاء تدريبهم الشهر العقارى ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم عدد من موظفى الشهر العقارى الجدد، صباح اليوم السبت، مهام عملهم الجديد فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وهم الذين تم نقلهم من جهات عملهم الأصلية فى الوزارات والهيئات الحكومية للعمل بمكاتب التوثيق، وذلك عقب انتهاء مركز الدراسات القضائية بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، من برنامج تدريب وتأهيل الموظفين البالغ عددهم 1102موظف.

وتمكنت وزارة العدل فى وقت قياسى من تدريب وتأهيل موظفي الشهر العقارى الجدد الذين تم اعتماد قرار تعينهم بمكاتب التوثيق من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير العدل، حيث تم منحهم خلال البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات والحلقات النقاشية تغطى الجوانب النظرية والعملية في أعمال الشهر العقارى والتوثيق.

وتناول البرنامج التدريبي من الجانب النظرى محاضرات عن أحكام قانون الشهر والتوثيق، وقانون السجل العيني، وأحكام القانون 27 لعام 2018 في شأن تنظيم أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة،  وعلى الجانب العملي تم التدريب علي أعمال الميكنة والحاسب الالي ونظام الشباك الواحد الجاري تعميمه في مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

وجاءت الدورة التدريبية، ايمانا من وزارة العدل بأهمية دعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة وصولا الى الهدف المنشود وهو رفع مستوى أدائهم وتنميه قدراتهم لينعكس بدوره على مستوى الخدمات التى تقدمها المصلحة للجمهور.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وافق على قرار نقل 1102 موظفا من جهات عملهم الأساسية فى الوزارات والجهات الحكومية للعمل بالشهر العقاري لسد العجز فى عدد الموظفين بناء على طلب وزير العد لسد العجز فى موظفى الشهر العقارى.

 كما أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا اختياريا للموظفين بمد العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لفترة اضافية ثانية مدتها 3 ساعات تبدأ من الساعة الرابعة والنصف وتنتهي في السابعة والنصف مساءا طوال أيام الأسبوع من السبت للخميس صيفا وشتاءا، بمقابل مبلغ 75 جنيها للاعضاء الفنيين والاداريين والجهاز الاشرافي و60 جنيها للموظفين الكتابيين والفنيين و51 جنيها لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد ويكون للعاملين في مصلحة الشهر العقاري الحق في صرف المقابل المادي المشار اليه بشرط حضور الفترة المسائية الاولى وذلك لمن يرغب منهم في الاستمرار بالعمل بالفترة الاضافية الثانية .


الشهر العقارى

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

المستشار عمر مروان

وزير العدل

فترة مسائية لشهر العقارى

موظفين الشهر العقارى

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتابع تحديد اختصاصات ملفات التنمية الإدارية.. ويعلن إعادة توزيع الموظفين بما يضمن حسن استثمار طاقاتهم.. والتخطيط: ميكنة إجراءات تسجيل دخول وخروج المرضى في496 مستشفى.. وتطوير 28 مكتباً للشهر العقاري

السبت، 18 يناير 2020 02:25 م

وزيرة التخطيط: تطوير 28 مكتبا للشهر العقارى وميكنة 1175 مكتب تطعيمات

السبت، 18 يناير 2020 02:16 م

الشهر العقارى يطالب الموظفين المتخلفين عن حلف اليمين بحضور الدورات التدريبية

الأحد، 12 يناير 2020 11:35 م

الشهر العقارى يطلق دورة تدريبية لـ1102 موظفا جديدا من السبت المقبل

الخميس، 09 يناير 2020 09:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول تعليق من أصالة على أمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على أمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"ترامب" يلغى قائمة أوباما للطعام الصحى فى المدارس ويسمح بالبيتزا والهامبورجر

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة