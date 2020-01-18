موجز الحوادث.. الداخلية: نفخر باستكمال أبناء الشهداء مسيرة ذويهم بكلية الشرطة

كتب إيهاب المهندس

نشر قسم الحوادث، بموقع "اليوم السابع"، اليوم السبت، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية..



لقاء وزير الداخلية بأبناء الشهداء

وزير الداخلية: نفخر باستكمال أبناء الشهداء مسيرة ذويهم بكلية الشرطة

زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صباح اليوم السبت، الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين، والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق بكلية الشرطة خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسى، حيث هنأ وزير الداخلية خلال الزيارة الطلبة الجدد على التحاقهم بكلية الشرطة.

والتقى توفيق بعدد من الطلبة أبناء شهداء الشرطة الذين التحقوا بالكلية هذا العام، مؤكداً على فخر وزارة الداخلية واعتزازها بانضمام أبناء الشهداء لكلية الشرطة، لاستكمال مسيرة آبائهم الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشيدا بما لمسه من وعى وإدراك لدى الطلبة، والذى يعكس ما اكتسبوه من صفات انضباطية خلال الفترة القصيرة التى قضوها بالكلية.



مبادرة كلنا واحد

قبل عيد الشرطة.. الداخلية توفر الأغذية بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد

قبل أيام من احتفالات عيد الشرطة، وفرت الداخلية الأغذية بأسعار مخفضة للمواطن، حيث واصلت مديريات الأمن المشاركة فى فاعليات المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية.

وشهدت المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.



شقيق بطرس غالى فى القفص

تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالى بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى تاجيل محاكمة شقيق بطرس غالى واخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة الغد.



سعاد الخولى

المحكمة الاقتصادية توقف محاكمة سعاد الخولى بغسيل الأموال لحين الحكم بالرشوة

قررت محكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، وقف الدعوى الجنائية، فى محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، تعليقيا لحين الفصل فى الجناية المصدر الرشوة بحكم نهائى بات.



محكمه

الاستئناف تتسلم قرار إحالة المتهين فى رشوة مجلس الدولة لمحكمة الجنايات

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة مدحت رمضان وزوجته المتهمين فى القضية المعروفة ب رشوة مجلس الدولة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالحصول مبلغ مليونين و800 ألف جنيه، حصيلة جريمة الرشوة.





حملة أمنية

الداخلية تضبط 224 قطعة سلاح وتنفذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن ، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 224 قطعة سلاح نارى، 261 قضية مخدرات وتنفيذ 84296 حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



محكمه

إحالة أمين خزينة بنك القاهرة لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس مليون جنيه

أحالت النيابة العامة، أمين خزينة بنك القاهرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه باختلاس مليون جنيه، وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار طارق الحتيتي، عن قيام المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين خزينة بنك القاهرة - فرع الأوقاف"، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه لحفظه وإيداعه خزينة البنك فاحتبسه لنفسه بنية تملكه.