سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مواطن يتهم طليقته بتزوير شهادة ميلاد طفليه حتى تستمر فى شغل منزل الحضانة

السبت، 18 يناير 2020 02:59 م
مواطن يتهم طليقته بتزوير شهادة ميلاد طفليه حتى تستمر فى شغل منزل الحضانة محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام مواطن استئناف على حكم استمرار شغل مطلقته مسكن الحضانة محل زواجهما، مدعيا أنها قامت بتزوير شهادة ميلاد الطفلين التى أرفقتها مع دعواها، وذلك لضمان استمرار شغلها للفيلا المملوكة له، ليؤكد:" طليقتى تبتزنى منذ طلاقنا من 4 سنوات، واستولت على معظم ممتلكاتى، ورفضت رؤيتى لأبنائى، وتعيش وأهلها وأصدقائها على النفقات التى أرسلها لهم، بخلاف إهمالها فى رعايتهم وتربيتهم".
 
وتابع الأب ع.م.س، أثناء جلسات القضية، في مطالبته بتسليمه لمنزله بعد انتهاء فترة حضانة طليقته، وتحديد جلسة لتخير أبنته وأبنه التؤام، مع من يعشون:" عشت سنوات طويلة مع زوجتى السابقة، تحملت تسلطها وعنفها ضدى، وتصرفاتها التي لا يقبلها رجل شرقى على نفسه، فهى لا تضع حدود للتعامل مع اصدقائها الرجال بالعمل، وتجبرنى علي قبول سفرها برفقتهم، مستخدمة سلاح أطفالى".
 
وتابع الزوج:" فاض بي الكيل وقررت تطليقها، فجن جنونها، وأصبحت تلاحقنى بالدعاوى، لتتحصل على مئات الآلاف منى، خلال 4 سنوات مرت على طلاقنا، رغم أنها غير أمينة على رعاية أولادى، وتسبب لهم الإحراج بمدرستهم، مما دفعهم لرجائى أكثر من مرة بالإنتقال للعيش معي، ولكن والدتهم أصرت على مساؤمتى على منحها الفيلا المملوكة لى والتي تشغلها حتى الآن في مقابل الأطفال، وهو ما رفضه، مما جعلها تقدم على التزوير والأفعال غير القانونية والشهود الزور".
 
يذكر أن مسكن الزوجية، هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية، أيا كانت طبيعة هذا المسكن، وهو حق لكل حاضنة سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها، ووفقًا للمادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929، على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته، ولحاضنتهم، المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
.
ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وأن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان يمتلكه.
 
 
 
 
 
 
 

 


محكمه الاسره

مسكن الحضانه

الطلاق للضرر

حقوق الزوج

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

14 عاما زواج ومازالت عذراء.. قصة سيدة طلقها زوجها ولم يثبت الواقعة فى المحكمة.. سافرت للإمارات وفوجئت عند عودتها بعدم وجود الوثيقة.. ومحكمة الأسرة بالإسكندرية تحل المشكلة بـ"الخلع"

الجمعة، 17 يناير 2020 05:38 م

محكمة الأسرة ترفض دعوى طلب ببيت الطاعة بعد أن تبين أنه "بدروم"

الأربعاء، 15 يناير 2020 09:00 ص

"بعد زواجه بأخرى".. سيدة لمحكمة الأسرة: عايزة شقة بـ2 مليون جنيه

الأربعاء، 15 يناير 2020 03:17 ص

محكمة الأسرة تقضى بإثبات نسب طفلة من زواج عرفى بعد 7 سنوات على ولادتها

الثلاثاء، 14 يناير 2020 09:11 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة