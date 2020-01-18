مصرع طالب بالشهادة الإعدادية دهسا بجرار زراعى فى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

لقى طالب بالشهادة الإعدادية بالشرقية، مصرعه بعد دهسه من قبل جرار زراعى، أثناء توجهه بدراجة البخارية لتلقيه دروسا خصوصية استعدادا للامتحان غدا، حيث كان أدى المتوفى امتحان اللغة العربية اليوم السبت.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا بمصرع الطالب نبيل عبدالرحمن السيد علام 14 عاما، من قرية الغار مركز الزقازيق، إثر دهسة من جرار زراعى.

كانت انطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 / 2020 والمقرر انطلاقها، والمقرر أن تنتهى يوم الخميس 23 الجارى بجميع الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة.

واستقبلت 671 لجنة امتحانية فى 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، الطلاب منذ التاسعة صباحا لأداء امتحان اللغة العربية.

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 / 2020 بلغ 119 الف 290 طالب وطالبة موزعين على 671 لجنة امتحانية فى 20 إدارة تعليمية، مشيراً إلى أن جميع الإدارات التعليمية أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارسها، وتم التأكيد عليهم بمراعاة تأمين الأكواد السرية وتحقيق كافة أوجه الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لخوض عملية الامتحانات، مؤكدا أن جميع اللجان على استقبلت الطلاب لبدء لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية لتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ وتوفير سبل الراحة للطلاب والتصدى لظاهرة الغش بكافة أنواعه، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، بالتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الحماية الأمنية خارج اللجان، مشيراً إلى أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة.