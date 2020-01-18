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مدينة مطروح: حملات لإزالة التعديات وتكثيف أعمال التشجير لإعادة المظهر الحضارى

السبت، 18 يناير 2020 12:00 ص
مدينة مطروح: حملات لإزالة التعديات وتكثيف أعمال التشجير لإعادة المظهر الحضارى اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح
مطروح – حسن مشالي

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أكد اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، على استمرار الدفع بحملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات أصحاب المحلات والباعة الجائلين وأسواق الخضار العشوائية، لإعادة الانضباط للشارع، وإعادة المظهر الحضارى للمدينة السياحية، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلى جانب إزالة التعديات على أراضى الدولة، والتصدى لأعمال البناء المخالفة وبدون ترخيص. 

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا يأتى إلى جانب قيام قطاعات المجلس المختلفة، بتنفيذ مهامها فى تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وقيام إدارة التشجير، بتشجير وتجميل الميادين والشوارع الرئيسية ومدخل المدينة بطول عشرات الكيلومترات، وتنفيذ مبادرة طموحة، لزراعة آلاف أشجار الفيكس، بالجيزة الوسطى لطريق مطروح- الإسكندرية، فى نطاق المدينة.

كما تقوم إدارة الإنارة بمجلس المدينة، بتنفيذ أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة بالمناطق السكنية والأحياء داخل المدينة وبالقرى التابعة لها، وشهدت الفترة الماضية تركيب وإصلاح أكثر من 700 كشاف إنارة فى المناطق المختلفة.

وتتواصل أعمال النظافة، ورفع القمامة والمخلفات من المناطق المختلفة بشكل يومى، من خلال تكثيف إدارة شئون البيئة، لمراقبة مستوى النظافة بالشوارع.

وأشار "المعدواى" إلى أنه استجابة لشكاوى المواطنين، تم شن حملة مكبرة علي محلات الموبيليا والمقاهي، بمنطقة زاهر جلال، وخلف عمارات اللوكس لإزالة إشغالات الطريق، بعد احتلال أصحاب هذه الأنشطة للأرصفة بالمخالفة للقانون، وذلك تحت إشراف محمد مصطفى نائب رئيس المدينة وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة، بمشاركة شرطة المرافق والإدارات المعنية بمجلس المدينة.

كما تم التحفظ علي معدات وأدوات بناء، تعمل بدون ترخيص بشارع جمال عبد الناصر وخلف عمارات اللوكس، من خلال المرور اليومي علي الأحياء السكنية للحملات اليومية.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الحملات مستمرة لضبط أعمال للمبانى المخالفة والتصدى لها لمنع العشوائيات، وفرض الانضباط والقانون بالشارع، حفاظا علي الشكل الحضاري للمدينة.

وناشد رئيس المدينة، المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، للحفاظ على المظهر السياحى للمدينة وتفاديا للمساءلة القانونية.

 


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