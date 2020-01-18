محافظ كفر الشيخ يستعرض معوقات مشروعات الصرف والأبنية التعليمية مع النواب

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددا من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمختصين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس محمد سلامه، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، والشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات بفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، معوقات مشروعات الصرف الصحي، وموقف التنفيذ، موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات لصالح التنمية وخدمة المواطنين، حيث أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة بمحافظة كفر الشيخ لصالح التنمية.

وناقش محافظ كفر الشيخ، المعوقات والحلول المقترحة بمشروعات الأبنية التعليمية والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، وإنجاز العديد من الملفات المهمة، لاستكمال مسيرة التطوير والنهوض بالعملية التعليمية، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتربوية، وذلك في اطار الخطة الطموحة لتطوير التعليم الأزهري ، بدءاً من إنشاء مجلس للتعليم الأزهري، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، والارتقاء بجودة التعليم، وتطوير المعاهد الازهرية، وتزويدها بأحدث الوسائل والمستلزمات التعليمية، فضلاً عن خطة تنفيذ انشاء المدارس الجديدة، واستعراض انجازات الهيئة والمدارس الجاهزة للافتتاح بكفر الشيخ .

قال محافظ كفر الشيخ، أن افتتاح المدارس الجديدة، يؤدى بدوره إلي خفض الكثافة بالفصول المدرسية، وسيتم افتتاح المدارس الجديدة لتحقيق هدف النزول تدريجياً بالكثافة والغاء الفترات المسائية، وتحقيق جودة التعليم لأبناء كفر الشيخ، مكلفاً بحصر جميع المشروعات التعليمية التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر: أن محافظ كفر الشيخ، قد أقر عقد لقاء أعضاء مجلس النواب، لمناقشة الشكاوى والمقترحات المقدمة حول القطاعات الخدمية المختلفة ليتم مناقشة كل قطاع على حدة بكل لقاء منفصل ليتم تناول كل ما يخص هذا القطاع بشكل تفصيلي والتي من بينها " الصحة والتعليم والأبنية التعليمية والمعاهد الأزهرية، ومحو الأمية والطرق والكباري والثقافة ومياه الشرب والصرف الصحي والري والزراعة والآثار والكهرباء والغاز والبيئة وغيرها "، في لقاءات متتابعة متخصصة، في حضور قيادات ومسئولي كل قطاع على حدة، ليتم اتخاذ القرارات الفورية وإيجاد الحلول العاجلة والواقعية لتلك المشاكل والمعوقات للصالح العام وطبقاً للقانون.