سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 01:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يستعرض معوقات مشروعات الصرف والأبنية التعليمية مع النواب

السبت، 18 يناير 2020 07:40 م
محافظ كفر الشيخ يستعرض معوقات مشروعات الصرف والأبنية التعليمية مع النواب جانب من الاجتماع
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددا من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمختصين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس محمد سلامه، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية، والشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات بفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، معوقات مشروعات الصرف الصحي، وموقف التنفيذ، موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات لصالح التنمية وخدمة المواطنين، حيث أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة بمحافظة كفر الشيخ لصالح التنمية.

وناقش محافظ كفر الشيخ، المعوقات والحلول المقترحة بمشروعات الأبنية التعليمية والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، وإنجاز العديد من الملفات المهمة، لاستكمال مسيرة التطوير والنهوض بالعملية التعليمية، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتربوية، وذلك في اطار الخطة الطموحة لتطوير التعليم الأزهري ، بدءاً من إنشاء مجلس للتعليم الأزهري، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، والارتقاء بجودة التعليم، وتطوير المعاهد الازهرية، وتزويدها بأحدث الوسائل والمستلزمات التعليمية، فضلاً عن خطة تنفيذ انشاء المدارس الجديدة، واستعراض انجازات الهيئة والمدارس الجاهزة للافتتاح بكفر الشيخ .

قال محافظ كفر الشيخ، أن افتتاح المدارس الجديدة، يؤدى بدوره إلي خفض الكثافة بالفصول المدرسية، وسيتم افتتاح المدارس الجديدة لتحقيق هدف النزول تدريجياً بالكثافة والغاء الفترات المسائية، وتحقيق جودة التعليم لأبناء كفر الشيخ، مكلفاً بحصر جميع المشروعات التعليمية التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر: أن محافظ كفر الشيخ، قد أقر عقد لقاء أعضاء مجلس النواب، لمناقشة الشكاوى والمقترحات المقدمة حول القطاعات الخدمية المختلفة ليتم مناقشة كل قطاع على حدة بكل لقاء منفصل ليتم تناول كل ما يخص هذا القطاع بشكل تفصيلي والتي من بينها " الصحة والتعليم والأبنية التعليمية والمعاهد الأزهرية، ومحو الأمية والطرق والكباري والثقافة ومياه الشرب والصرف الصحي والري والزراعة والآثار والكهرباء والغاز والبيئة وغيرها "، في لقاءات متتابعة متخصصة، في حضور قيادات ومسئولي كل قطاع على حدة، ليتم اتخاذ القرارات الفورية وإيجاد الحلول العاجلة والواقعية لتلك المشاكل والمعوقات للصالح العام وطبقاً للقانون.

 

 

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

صرف صحي

معاهد ازهرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة