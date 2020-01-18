محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان أول صلح فى خصومة تأرية خلال 2020

سوهاج محمود مقبول

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج العام الجديد 2020 استكمال مسيرة مبادرة سوهاج خالية من الثأرحيث أسدل الستار اليوم على الحادث الثأرى بين أبناء عمومة عائلة البدارنة بقرية روافع القصير بدائرة مركز سوهاج حيث أنهت القوده والقسم على كتاب الله الحادث الثأرى صلحا.

تقدم مراسم الصلح اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم وترأسه اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عبدالمجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج وكذلك رجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيفا من كبار وعواقل العائلات والعمد والمشايخ والقيادات الشعبية والتنفيذية.

يرجع تاريخ الحادث الثأرى بين أبناء العمومة من عائلة البدارنة " أولاد فراج بدران وجلال بدران " إلى عامين سابقين بسبب وجود خلافات بينهما نتج عنها مقتل "فراج . أ . خ" ينتمى لعائلة فراج وأتهم فى مقتله "ناصر . ح . ص . ج"، وهو قيد الحبس حاليا وقد أتفق الطرفان على إنهاء الخصومة الثأرية بينهما صلحا بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

وأسفرت جهود لجنة المصالحات وجهود الأجهزة الأمنية بمركز سوهاج بإشراف العميد عبدالمجيد رضوان مأمور مركز سوهاج والرائد أحمد صقر رئيس مباحث المركز بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ليكون صلح اليوم باتا ونهائيا ولا رجعة فيها حيث قدم "حماده . ج"، و"عبدالعال . م . ج" القودة لكلا من "على . ف . ا . خ"، و"محمد . ف . خ" وأقسم الطرفان على كتاب الله وأمام الحضور أن يكون الصلح نهائيا ولا رجعة فيه وأن يعفوا كل طرف عن الأخر لوجه الله وحقنا للدماء وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة.

ومن جانبه قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، فى ثانى جلسة صلح يشارك فيه بعد توليه المنصب إن تحقيق التنمية والأمن والاستقرار بين العائلات ‏هدف نسعى إليه من خلال لجنة المصالحات لوقف النزاعات ‏التى لا تجلب إلا الدمار والخراب.

وطالب مدير أمن سوهاج الأهالى الموجودين بالصلح بسرعة تسليم أسلحتهم الغير مرخصة للأجهزة الأمنية للحد من النزاعات والمشاجرات بين العائلات على مستوى المحافظة طبقا لتوجيها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والتى تهدف إلى التلاحم مع كافة الأطراف بالمجتمع ومد يد العون وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتخاصمة من أجل تحقيق الأمن والسلام المجتمع بكافة القرى والمراكز بدائرة المديرية.

هذا وقد اتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الصلح بعد الدفع بمجموعات قتالية وبوابات إلكترونية للكشف عن الأسلحة والمعادن، برئاية العميد عبدالمجيد رضوان مأمور مركز سوهاج والمقدم أحمد عزت رئيس قيم مكافحة المخدرات بالمديرية والنقيب أحمد صابر معاون أول مباحث مركز شرطة سوهاج والنقيب أدهم أبوالدهب معاون مباحث المركز وتم إتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة حتى نهاية الصلح ووصول الطرفين لمنازلهم.



جانب من الصلح (1)



جانب من الصلح (2)



جانب من الصلح (3)



جانب من الصلح (4)



جانب من الصلح (5)