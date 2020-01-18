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محافظ جنوب سيناء يكرم اللجنة الإماراتية المنظمة لمهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي

السبت، 18 يناير 2020 03:01 م
محافظ جنوب سيناء يكرم اللجنة الإماراتية المنظمة لمهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي محافظ جنوب سيناء يكرم اللجنة الإماراتية المنظمة لمهرجان شرم الشيخ
شرم الشيخ - محمدحسين

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أعلنت محافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كرم اعضاء اللجنة الإماراتية المنظمة لفعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي في ختام فعالياته حيث اقيم المهرجان في الفترة من 16 إلي 18 يناير الجاري برعاية جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وشهد الافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي.

 

وقدم المحافظ الشكر للجنة المنظمة ودولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا لدعمهم ورعايتهم للمهرجان وسباقات الهجن بشرم الشيخ.

 

واختتم المهرجان الذى حظى بدعم الامارات بأشواط مارثون سباقات الهجن التقليدية والاحتفال بتكريم الفائزين الاوائل فى اشواط السباقات التى شهدها المهرجان وعددها 30 شوطا تنافست على اول مراكزها هجن من محافظتى سيناء شمالًا وجنوبا ومحافظات القناة والوادى الجديد ومحافظات الصعيد .

وسلم اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء   وممثلى اتحاد الهجن الاماراتى وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن  الفائزين كؤس الفوز والسيف الذهبى للفائزين بشوطي المارثون.

وكانت فعاليات المهرجان الذى نظمه الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء تواصلت لمدة 3 ايّام خلالها تم  تنظيم شوطين رئيسيين لسباقات الهجن فى اليوم الافتتاحي ، وفى اليوم الثانى 20 شوطًا وفى اليوم الثالث والأخير 10 اشواط .

وتضمنت فعاليات المهرجان مشاركة اماراتية بارزة فى عرض التراث الإماراتي إلى جانب التراث المصرى فى قرية التراث ، وقامت اكثر من 50 سيدة من الاتحاد النسائي العام بعرض مشغولات تراثية تعكس ماضي اهل الامارات فى مجال صناعات الحرف التقليدية والملابس والعطور والأكلات الشعبية ، وعرضت سيدات من محافظات مصر مشغولات  لاعمال هاند ميد، ومشغولات خشبية وأثواب مطرزة ونسيج وأعشاب طبية ، كنّا قدمت فرقتي العيالة والحربية عروض فنية تراثية اماراتية وقدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عروض من التراث البدوى، وكان من بين ابرز فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى عروض  اداء " العرضة " وقام به 84 هجان اماراتي على ظهور هجن نقلت من الامارات قدموا عرض من على ظهورها وهم يحملون العلمين المصرى والاماراتي.

وقدم عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن باسم كل ملاك الهجن الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تشريفه وزيارته وافتتاحه المهرجان وهو اول رئيس مصرى يشارك ابناء القبائل الاحتفال والاحتفال برياضتهم العريق، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت لأهل الهجن أهم هدية وهى مضمار شرم الشيخ المجهز للسباقات بمواصفات. عالمية .

 

وقدم الشكر لدولة الامارات العربية المتحدة على دعمها السخى لرياضة الهجن فى مصر وتشجيع الهجانة وتقوية اداء السباقات، والدعم الفنى وتحديث رياضة الهجن فى مصر بتوفير اجهزة الى بديل عن الراكب البشرى، وتوفير مجموعة فحول انتاج لتوفير سلالات من اقوى هجن السباقات.

 

 

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سيناء

الهجن

مهرجان شرم الشيخ

تراث

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