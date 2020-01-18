محافظ الدقهلية يحيل 16 مسئول بوحدات صحية وجمعيات زراعية ومراكز الشباب للتحقيق

الدقهلية - شريف الديب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على إحالة 16 مسئول بعدد من الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب للتحقيق بسبب التقصير والتقاعس.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بإجراء التحقيق مع مسئول الوحدة الصحية بميت العامل مركز أجا، وذلك لوجودها مغلقة، وإجراء التحقيق مع مسئولى مراكز الشباب فى شرنقاش مركز طلخا، وفى العزيزة والآحمدية مركز المنزلة، وميت ناجى مركز ميت غمر، ونوسا البحر مركز أجا للتحقيق لوجودها مغلقة.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الزراعة بإجراء التحقيق مع مسئولى الجمعيات الزراعية فى كل من نوسا الغيط، ونوسا البحر، والسبخا، وابو داود العنب، وشنفاس، وميت معاند التابعين لمركز أجا، والقيطون وميت ناجى مركز ميت غمر، وشرنقاش مركز طلخا، والأحمدية مركز المنزلة لوجودها مغلقة.

تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميدانى على عدد من الجمعيات الزراعية والوحدات الصحية ومراكز الشباب خلال أربعة أيام شملت مراكز أجا، ميت غمر، دكرنس، المنزلة، المنصورة .

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن نجاح ما يقارب من 10 ألاف مواطن خلال الدورات الامتحانية الأربع لمحو الأمية، وتسليم 5699 شهادة محو أمية لمن يجيد القراءة والكتابة بعد النجاح فى "الاستكتاب" خلال العام الماضي.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تنفيذ 81 قافلة إعلامية بقرى المحافظة وفتح فصول محو الأمية وتسليم شهادات، فى اطار التعاون والتنسيق بين هيئة تعليم الكبار ومديريات الصحة والأوقاف والمجلس القومى للسكان.

ومن جانبه قال أشرف حافظ مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية إنه تم توقيع 7 بروتوكولات تعاون مع جامعة المنصورة وثلاث جمعيات أهلية والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية والمنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف.

وعلى الجانب الآخر وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على غلق صيدليتين إداريًا لمدة شهر بسبب ممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلى مسئول، وإعادة ممارسة النشاط الصيدلى لصيدلية بقرية بطرة مركز طلخا لانقضاء مدة الغلق.