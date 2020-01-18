محافظ البحيرة يحيل 54 موظفا وطبيبا للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل

البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة 54 طبيبا وموظفا للتحقيق بعدد من الوحدات الصحية بمركزى أبو حمص وإيتاى البارود، وذلك لإهمالهم وعدم تواجدهم خلال مواعيد العمل الرسمية، حيث أسفرت الحملات الرقابية التى نفذتها وحدات الرقابة والمتابعة عن غياب هؤلاء الموظفين عن العمل بدون سند قانونى.

وشدد محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإدارى وضمان حسن سير العمل.

كما وجه بضرورة التزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين وعدم قبوله أى تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

يذكر أن إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة قد شنت حملة مكبرة للانضباط الإدارى بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة المنشآت الخدمية بمركزى إيتاى البارود وشبراخيت.

وأسفرت الحملة عن احالة251 موظف للتحقيق لاهمالهم وتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية بالبحيرة وذلك بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية والإدارات الزراعية.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على المنشآت الخدمية للتأكد من تحقيق الانضباط الإدارى والتزام جميع العاملين بمقتضيات واجباتهم الوظيفية كما وجه باتخاذ بسرعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.