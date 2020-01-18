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متي يصبح تناول اليانسون مضر بالصحة؟ تحذير للسيدة الحامل

السبت، 18 يناير 2020 01:00 م
متي يصبح تناول اليانسون مضر بالصحة؟ تحذير للسيدة الحامل اضرار الينسون
فاطمة ياسر

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اليانسون يعد من المشروبات التي يسعي الكثيرون لتناولها بكثرة خلال فصل الشتاء، وذلك للحصول علي فوائده العديده، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهازالمناعي، ولكن هناك بعض التحذيرات الخاصة بالإكثارمن تناول الينسون، وهذه الأضرار سنتعرف عليها خلال هذا التقريروفقا لموقع "healthline".

أكدت العديد من الدراسات الطبية، أن الإكثار من تناول الينسون خلال فترة الحمل، يمكن أن يعرض السيدة لحامل للإجهاض، ولذا يجب عدم الإكثارمن تناوله خلال هذه الفترة، كما أشارت بعض الأبحاث أن الإسراف في تناول الينسون للأطفال  يؤثرعلي صحتهم، ولذا يجب على طبيب الأطفال تحديد الكميات المناسبة لكل طفل .

وهناك بعض الأشخاص يعانون من الإصابة بالحساسية من تناول الينسون، وهذا يرجع إلي طبيعة هذا الجسم، ولذا عليك عدم تناوله بكثرة للحفاظ علي الصحة العامة، كما أشارت بعض الدراسات الطبية الحديثة، أن الإسراف في تناول الينسون يتسبب في التعرض للإصابة بغيبوبة السكرالمنخفض، فعند تناوله بكثرة يمكن التعرض للإصابة بإنخفاض السكر، وهذا يزيد من فرص الإصابة ببعض المشاكل التي نحن في غني عنها.

كما أشارت بعض الدراسات الطبية، أن أخذ حبوب منع الحمل للنساء يتسبب في تأثر هرمون الاستروجين  وزيادة نسبته، ولذا فتناول الينسون بكثرة يتسبب في حدوث تضارب بين فعالية هذه الحبوب الخاصة بمنع وتأجيل الحمل.

 


الينسون

اضرار الينسون

تعرف علي اضرار الينسون

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