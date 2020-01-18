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فيديو.. عمرو أديب يعرض محادثة بين محمد على وإخوانى: خدوا نصف مليار دولار

السبت، 18 يناير 2020 10:39 م
فيديو.. عمرو أديب يعرض محادثة بين محمد على وإخوانى: خدوا نصف مليار دولار عمرو أديب
كتب عامر مصطفى

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عرض الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامج الحكاية، محادثة جرت بين قيادى إخوانى فى تركيا، وبين المقاول الهارب محمد على، يتحدث فيه الطرفان عن الأوضاع فى مصر، وعن الهارب أيمن نور، وكذلك دور الإخوان فى تركيا، وتحريضهم على النظام فى مصر.

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المحادثة

وقال الإعلامى عمرو أديب، إن نقاشاً جرى بين ياسر العمدة، القيادى فى جماعة الإخوان الإرهابية وكذلك المقاول الهارب محمد على، جاء فيه أن الإخوانى نصح المقاول بالابتعاد عن عناصر جماعة الإخوان الموجودين فى تركيا بسبب أن ثوريتهم تتمثل فى كونها سبوبة، قائلا له: "الناس فى تركيا من مصلحتهم أن السيسى يفضل موجود وهما عاملين سبوبة".

 

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محادثة المقاول

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "العمدة نصح المقاول بالابتعاد عن إخوان تركيا بتوع سبوبة وخدوا نص مليار دولار تمويلات ومقدروش يحركوا شعرة، وكمان أيمن نور بيعمل حركات ومش تمام هو ورجالته قنوات الإخوان في تركيا بتتمول بمليون دولار شهريا".

 

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عمرو أديب

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