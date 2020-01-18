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فيديو.. سيولة مرورية بكوبرى غمرة وميدان التحرير والمهندسين

السبت، 18 يناير 2020 02:30 م
فيديو.. سيولة مرورية بكوبرى غمرة وميدان التحرير والمهندسين سيولة مرورية
كتب أحمد حسنى

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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد كوبرى غمرة سيولة مرورية بالاتجاهين، مع تواجد أمنى لسحب أى كثافات مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين سيولة مرورية بالاتجاهين، وشهدت منطقة عبد المنعم رياض سيولة مرورية تامة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.

وتستمر الأعمال لمدة 30 يوماً ليلاً فقط من الساعة 12,05 وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً، فيما عدا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع يكون العمل ليلاً ونهاراً.

وبدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى عملية إغلاق جزئى لشارع الهرم تستغرق 3 أيام، لاستكمال أعمال إنشاء مترو الأنفاق "الخط الرابع"، وذلك لتنفيذ أعمال نقل مرافق والمتعارضة مع مسار المشروع، وتجرى الأعمال بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والشركة المنفذة للمشروع القومى، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إن عملية غلق جزئى لشارع الهرم، ستكون فى تقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى "المطبعة" بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية.

وأضاف المصدر، أن الأعمال ستكون لمدة 3 أيام وتبدأ الجمعة الموافق 17 يناير، وتنتهى الأحد الموافق 19 يناير، على أن تبدأ الأعمال فى تمام الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ5 صباحاً طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.


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