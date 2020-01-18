فيديو جراف.. سقوط مفتى داعش مسئول فتاوى التفجيرات فى قبضة سلطات العراق

أعلنت السلطات العراقية، أمس الجمعة، ضبط مفتى تنظيم داعش الإرهابى شفاء نعمة المكنى بـ أبو عبد البارى، بعد مداهمة فى مدينة الموصل بعد توافر معلومات دقيقة عن مكان اختبائه.

وأشارت الشرطة العراقية إلى اعتقال مفتى الدواعش من منزل بحى المنصور فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل، فمن هو أبو عبد البارى.

ـ أحد أخطر قادة الصف الأول بالتنظيم الإرهابى "داعش".

ـ اتسمت خطبه بالتحريض ضد القوات الأمنية ورجال الدين.

ـ تم نقل المفتى الداعشى بشاحنة ضخمة إلى مركز الشرطة، نظرا لبدانته المفرطة.

ـ تولى أبو عبد البارى إصدار فتاوى الإعدام ضد رجال الدين ممن رفضوا مبايعة "داعش".

ـ أصدر فتوى تفجير جامع النبى يونس إبان سيطرة التنظيم الإرهابى على المدينة فى 2014.

ـ نشر الفكر التكفيرى بمدينة الموصل قبل أن تطرده القوات العراقية فى عام 2017.

ـ ضبطت قوات الأمن بحوزته موبايل يعود لمن يسمى بمفتى داعش، حسب اعترافه".