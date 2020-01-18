فوائد اليوسفى فى الشتاء.. هيحافظ على جهازك المناعى ويحميك من البرد

كتبت نهير عبد النبى

يحتوى اليوسفى على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى والكالسيوم والحديد والماغنسيوم وغيرها من المعادن والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع dovemed فأن هناك فوائد عديدة لتناول اليوسفى فى فصل الشتاء ومنها:

فوائد تناول اليوسفى



1:يحتوى اليوسفى على نسبة عالية من البوتاسيوم والفولات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تحسين الأداء المعرفى ويساعد على التركيز والنشاط ، كما انه يحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

2:يحتوى اليوسفى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى ويحد من خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

3:يحتوى اليوسفى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تحسين صحة القلب والحفاظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية.

4:يحتوى اليوسفى على صحة الجسم وحمايته من الالتهابات والعدوى وذلك لاحتوائه على فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة والتى تعمل على مكافحة الالتهاب.

5:يحتوى اليوسفى على نسبة عالية من فيتامن أ وج وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وتحافظ على نضارتها.

7:تناول اليوسفى يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمى، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات التى تعمل على الوقاية من الامساك والمغص ويساعد على حركة الامعاء.

8:يحتوى اليوسفى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل ضبط مستوى ضغط الدم ، لذلك ينصح مرضى ضغط الدم بتناول اليوسفى للحفاظ على صحتهم.

9:يعتبر اليوسفى من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحميه من الألم والهشاشة.

10:تناول اليوسفى يحد من خطر الاصابة بمرض السمنة والسكر.