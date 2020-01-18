غرق طفل سقط فى تغطية ترعة بقرية سملا بالغربية

الغربية- عادل ضرة

لقى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات حتفه غرقا بقرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، إثر سقوطه فى غرفة تغطية على الترعة أثناء عودته من الحضانة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى قطور.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفل يدعى" ه. ع"، 4 سنوات، مقيم بقرية سملا، دائرة المركز، فى غرفة تغطية على ترعة الحصة بقرية سملا أثناء عودته من الحضانة ولقى حتفه فى الحال، انتقلت قوة من الشرطة لمكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الانقاذ النهرى والبحث عن جثة الطفل وانتشالها، وتبين من الفحص أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية اخرى نفذت مصلحة السجون فجر اليوم السبت حكم الإعدام على 5 متهمين بينهم سيدة بسجن طنطا العمومى محكوم عليهم بالإعدام فى 5 قضايا قتل، منهم 3 متهمين مقيمين بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، ومتهم مقيم بمركز السنطة بالغربية، والخامس مقيم بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وتم تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين وسط إجراءات امنية مشددة، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، واستدعاء 5سيارات اسعاف لنقل الجثامين إلى محل إقامتهم لدفنهم بمقابر اسرهم دون أى إجراءات أثناء عملية الدفن.

كان محاكم الجنايات قد قضت بمعاقبة "احمد.ع.ب" فى القضية رقم 9129/2015جنايات المقطم(قتل عمد)، و"جمال.ع.ا" 22153/209جنايات مركز المحلة(قتل عمد)، "هوايدا.م.ع" فى القضية 22153/209جنايات مركز المحلة(قتل عمد)، "احمد.ا.ا" فى القضية رقم 5874/2015 جنايات مركز السنطة( قتل عمد)، "محمود.ف.ع" فى القضية رقم 46/2011جنايات مركز إيتاى البارود(قتل عمد) بالإعدام شنقا للمتهمين، بعد استنفاذ مراحل التقاضى الخاصة بكل متهم، وبعد اخذ رأى مفتى الديار المصرية بشأن المتهمين، وتحدد صباح اليوم السبت لتنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين الخمسة بحضور وكيل النيابة العامة ومأمور سجن طنطا العمومى وطبيب من الصحة، ومندوب من الأزهر وتم إعلان المتهمين بمنطوق الحكوم والقضية المتهم فيها كل منهم، وتلقين المتهمين الشهادة قبل أن يتسلمهم "عشماوى" لتنفيذ حكم الإعدام، وتم نقل المتهمين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، تمهيدا لتسليمهم لذويهم وسط إجراءات امنية مشددة لدفنهم دون إجراء اى مظاهر للعزاء.