سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"طلاب بدرجة بلطجية".. الحبس سنة لطالبين أحدثا عاهة مستديمة لشاب بالتجمع

السبت، 18 يناير 2020 02:53 م
"طلاب بدرجة بلطجية".. الحبس سنة لطالبين أحدثا عاهة مستديمة لشاب بالتجمع مشاجرة-أرشييفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة طالبين بالحبس سنة، لاتهامهما بإحداث عاهمة مستديمة لشاب بالتجمع الخامس.

وأسندت النيابة للمتهمين"إسلام.م"، طالب، و"إسلام.م"، طالب، تعمد إحداث إصابة المجنى عليه " سعد محمد"عمداً، بأن قاما بالتعدى عليه باستخدام أسلحة بيضاء " كتر- قطعة حجارة"، محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق، والتى نتج عنها عاهة مستديمة، وتقدر بنسبة العجز بنسبتى 2%، 10% على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين، حيازة وإحراز سلاح أبيض " كتر" وأداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص " قطعة حجرية"، وذلك بدون مسوغ قانونى، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

حددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

 كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".


عاهة مستديمة

احداث عاهة مستديمة

مشاجرة

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زوجة تطالب بتعويض 600 ألف جنيه من زوجها لتعديه عليها وإصابتها بعاهة مستديمة

الثلاثاء، 14 يناير 2020 12:10 م

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بـ15 مايو

الإثنين، 06 يناير 2020 04:35 م

السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 01:54 م

السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة بشخص فى سوهاج

الأحد، 27 أكتوبر 2019 04:52 م

جنايات بنها تقضى بحبس عامل سنة لتسببه بإحداث عاهة مستديمة لشقيق زوجته

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 05:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة