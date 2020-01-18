طلاب الإعدادية دمج بالقاهرة يشكون صعوبة امتحان الدراسات

شكا طلاب الدمج بالشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة من امتحان مادة الدراسات منها الجزئية "ب" فى السؤال الأول والثانى جغرافيا والجزئية (ب) فى السؤالين الأول والثانى تاريخ، موضحين أن شكل الأسئلة المقالية التى تضمنها امتحان الدراسات اليوم السبت، لم يكونوا متدربين عليه من قبل وأن امتحانات الأعوام الماضية خالية من الاسئلة المقالية تماما.

وطالب الطلاب وأولياء أمورهم المسؤولين فى وزارة التربية والتعليم بإصدار تعليمات لمصححى المادة بمراعاة التصحيح فى جزئيات الأسئلة المقالية لعدم تدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسة.

وقالت مصادر مسئولة، إن الأسئلة جاءت وفق مواصفات الورقة الفنية وأتى وضعها المركز القومى للامتحانات.

وتداول أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بعد بدء لجنة الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة موجودة على صفحات الفيس بوك، فيما قالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، إنه جار التأكد من صحة الأسئلة المتداولة من خلال غرفة العمليات واللجنة الفنية لواضعى امتحان الدراسات لطلاب الشهادة الاعدادية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب المسئولين عن تصوير الأسئلة إذا تثبت صحة الأسئلة المتداولة مع الامتحان الحقيقى.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جار التحقيق فى تداول أسئلة امتحان الدراسات واللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الاعدادية بالمنوفية بعد تسريبه.

تبدأ إجازة نصف العام الدراسى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 25 يناير الجارى وتنتهى 6 فبراير المقبل لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى 8 فبراير لجميع الصفوف الدراسية من الأول الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

وانطلقت خلال الأيام الماضية امتحانات، حيث أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على بدء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسى الأول يوم الخميس القادم 16/1/2020، حيث يمتحن الطلبة فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة إلى 11.30، والتربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30ـ وتنتهى الخميس الموافق 23/1/2020 بامتحان مادة العلوم من الساعة 9 إلى 11 صباحا.

وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلبة بالدقة والتركيز والمراجعة المستمرة، كما أكد على توفير مناخا تربويا ملائما للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية

وبدأت بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسى الأول، 29 ديسمبر الماضى، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة 6 أيام، والإعدادية المهنية الخميس 9 يناير والنقل الإعدادى الخميس 9 يناير كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوى العام والرياضى والفنى وما يعادله يوم السبت 11 يناير وتستمر لمدة 11 يوما.