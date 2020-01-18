صور.. وكيلة تعليم كفر الشيخ تشرف على تسليم أسئلة الشهادة الإعدادية ليلاً

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشرفت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، مساء أمس الجمعة، على تسليم صناديق الشهادة الإعدادية، وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات من شأنها الحفاظ على أوراق الامتحانات نتيجة لظروف الطقس الصعبة.



جاء ذلك قبل البدء فى امتحانات الشهادة الاعدادية التى ستبدأ اليوم السبت، وتستقبل 335 لجنة بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تمام الساعة التاسعة، من صباح اليوم، 53 ألفا و578 طالبا وطالبة لأداء أول امتحانات الصف الثالث الإعدادى وسط تواجد أمنى، وتعليمات مشددة من الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمنع الغش، وتهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب الامتحانات.



قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يؤدى الطلاب الامتحانات فى 5 أيام فقط، ويوم الاثنين المقبل أجازه عيد الغطاس، وتبدأ الامتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بمدارس المحافظة، لأداء الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية، فيؤدى الطلاب صباح السبت، الموافق 18 يناير الجارى، امتحان مادتى اللغة العربية والخط وإملاء لمدة ساعتين ونصف، وفى تمام الساعة 12 ظهراً يؤدى الطلاب امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الأحد الموافق 19 يناير الحالى، يؤدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وفى الساعة الحادية عشرة والنصف يؤدى الطلاب امتحان مادة التربية الفنية، ويوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجارى يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، ويتبعها أداء امتحان الجبير فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وفى يوم الأربعاء، الموافق 22 يناير الجارى يؤدى الطلاب امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، يعقبها فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف أداء الطلاب امتحان مادة التربية الدينية، ويوم الخميس الموافق 23 يناير الجارى، يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية.



وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، أنها وجهت رؤساء اللجان وأعضاء الكنترول بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكده أنها شكلت غرفة عمليات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، للرد على أى استفسارات، وحل المشكلات، مضيفه أن المديرية بكامل إداراتها وأجهزتها أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء امتحانات الدور الأول الشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل، وسط إجراءات إدارية وأمنية وتنظيمية مشددة، وأنها تتابع الكنترول الرئيسى والـ10 كنترولات فرعية بالإدارات التعليمية.





وأكدت وكيل الوزارة، أنها شددت على منع دخول المحمول للجان، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة، موضحه أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة، ولجان النظام والمراقبة، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة فى تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكداً أن جميع أوراق الإجابة بالكنترولات كافية، ولا يوجد عجز بها.



وقالت وكيل الوزارة، إن مدير الإدارة التعليمية متحمل المسئولية كاملة عن سير العملية الامتحانية بإدارته، موضحة على الدعم الكامل من اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن فى توفير الأمن حتى يتم توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات إضافة إلى متابعين من خارج اللجان من متابعى مديرية التربية والتعليم.



كما شددت على التأكد من أسماء المشاركين فى لجان الإدارات التعليمية وتوقيعهم على الموانع، مشيرة إلى أن هناك عقاب صارم إذا ثبت وجود من له أقارب تصل إلى الدرجة الرابعة، وأصدرت تعليماتها بوجود سبورات بجوار باب اللجنة يلصق عليها الجداول ودليل اللجان وعقوبات قانون الغش.



وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن شعار الامتحانات " لا للغش"مشيرة انه ليس من العدل أن يتفوق الغشاش ويرسب المجتهدون أو ينالون درجات أقل، وفى حالة ضبط حالات غش لابد من إثبات الحالة وإعداد تقارير يومية بذلك أولاً بأول.



كما اصدرت تعليماتها بأنشاء مركز تجمع للمعلمين بكل إدارة يحضر فيه المعلمون كاحتياطى لسد عجز الملاحظين باللجان ويتم فيه حصر الغياب والحضور، ووجهت بتواجد عشرة معلمين احتياطى لكل لجنة امتحانيه ضمانا لحسن سير اللجنة، محذرة من مغبة التغيب عن الامتحانات بدون عذر وبدون اعتماد رسمي، وأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ سيتكرم أفضل لجنة إدارة تعليمية تدير العملية الامتحانية دون أية مشاكل، محققة العدالة بين الطلاب بمراقبة من الله عز وجل.