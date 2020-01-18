سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزيرة التضامن تطلق حملة لإنقاذ المشردين والأطفال بلا مأوى

السبت، 18 يناير 2020 01:19 م
صور.. وزيرة التضامن تطلق حملة لإنقاذ المشردين والأطفال بلا مأوى وزيرة التضامن تطلق حملة لإنقاذ المشردين والأطفال بلا مأوى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، ورافقت وزيرة التضامن الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثًا عن المشردين من الكبار والأطفال.

ونجح الفريق فى إنقاذ مشرد من الشارع ونقله لدار رعاية عقيلة السماع بحلوان كان يفترش رصيف شارع كورنيش العجوزة، كما وزع الفريق من الوجبات والبطاطين على المشردين الرافضين للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

 

وقالت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تطلق هذا العام حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير فى إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، كما تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء

وأشارت القباج إلى أن الحملة يتعاون فيها فريق اطفال بلا مأوى بوحداته السبعة عشر المنتشرة فى المحافظات مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى فى إنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى

 

ويذكر أن فرق التدخل السريع تم تشكيلها عام 2014، فيما تم تشكيل فريق أطفال بلا مأوى فى عام 2016 بالتعاون مع تحيا مصر ومنذ هذا التاريخ وهم يمارسون دورهم فى إنقاذ آلاف المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعى البلاغات عن وجود المشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار بعدة طرق للتواصل؛ هاتفيا من خلال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية 16528؛ ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على حسابات فيسبوك - تويتر - إنستجرام أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

 
3c0c781e-30cc-44d5-aaac-ad4b9ab3b736
 

25a17449-dff8-46ed-85d8-36746c5afe51
 

a089e5a1-1c9b-4b84-a152-9429a1329d47
 

eac953e1-c09d-4afb-88e3-f26cef44bb65
 

55aedc73-a647-444c-b94e-eb462a43ce98
 

a338cefc-f906-4507-bfcb-f35e52e0d9a8
 

7df8a29f-4a77-480a-9cac-3df909fda910
 
 
 
 
 

وزيرة التضامن

نيفين القباج

حملة إنقاذ المشردين

الأطفال بلا مأوى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار الْيَوْمَ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس دراسات الشرق الأوسط بباريس يعلن تضامنه مع النائبة التونسية عبير موسى ضد الإخوانى راشد الغنوشى

السبت، 18 يناير 2020 12:11 م

وزيرة التضامن توجه بتقديم الرعاية للطفلة فاطمة بعد تعرضها لتعذيب

الجمعة، 17 يناير 2020 04:41 م

التضامن: 60 مليون جنيه من التكافل الاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا خلال 2019

الجمعة، 17 يناير 2020 01:40 م

مبادرة "سيبها علينا" تستقبل استغاثات القراء.. الصحة تستجيب لعدد من الشكاوى.. والشركة القابضة تعمل على حل أسباب شكاوى المواطنين فى المياه والصرف الصحى.. والتضامن تتعاون مع المحافظات لحل مشكلات المشردين والأهالى

الجمعة، 17 يناير 2020 01:00 م

وزارة التضامن: ننفذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المعيلة

الخميس، 16 يناير 2020 11:01 م

صور.. تضامن دمياط تدشن أول جمعية لإنقاذ المشردين

الخميس، 16 يناير 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة