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صور.. عاصفة ثلجية تضرب كندا وانقطاع الكهرباء وإغلاق المطار بإقليم نيوفاوندلاند

السبت، 18 يناير 2020 08:57 م
صور.. عاصفة ثلجية تضرب كندا وانقطاع الكهرباء وإغلاق المطار بإقليم نيوفاوندلاند عاصفة ثلجية تضرب كندا
أوتاوا (رويترز)

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استمر إغلاق المطار والشركات فى عاصمة إقليم نيوفاوندلاند على ساحل كندا على الأطلسى، السبت، بعد عاصفة ثلجية عاتية غطت السيارات بالثلج وتسببت فى انهيار ثلجى فى أحد الأحياء.

 

وأسفرت العاصفة عن تساقط ما وصل إلى 75 سنتيمترا من الثلج على مدينة سانت جونز وحملت رياحا وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا فى الساعة. وقال رئيس بلدية المدينة دانى برين إن حالة الطوارئ التى تم إعلانها أمس الجمعة فى المنطقة لا تزال قائمة.

 

وأضاف على تويتر "كل الشركات تلقت أوامر بالبقاء مغلقة... يمنع على كل المركبات استخدام شوارع المدينة ما عدا مركبات الطوارئ التابعة للشرطة ووحدات الإطفاء والإسعاف".

 

واستمر أيضا انقطاع التيار الكهربى عن الآلاف وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعى السكان وهم يحفرون طريقهم للخروج من منازلهم بعد أن سدت الثلوج أبوابها.

 

وكتب رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو اليوم السبت "قلوبنا مع أصدقائنا وجيراننا فى نيوفاوندلاند الذين يتعاملون مع تبعات العاصفة الثلجية الضخمة التى ضربت المنطقة أمس".

آثار قدم على الثلوج الكثيفة
آثار قدم على الثلوج الكثيفة

 

الثلوج الكثيفة بكندا
الثلوج الكثيفة بكندا

 

الثلوج تتساقط فى كندا
الثلوج تتساقط فى كندا

 

الثلوج تغطى الأرض فى كندا
الثلوج تغطى الأرض فى كندا

 

الثلوج تغطى الطرق فى كندا
الثلوج تغطى الطرق فى كندا

 

الثلوج فى كندا
الثلوج فى كندا

 

الجو البارد يجمد المكرونة
الجو البارد يجمد المكرونة

 

رجل يزيل أكوام الثلج
رجل يزيل أكوام الثلج

 

رجل يسير وسط الثلوج
رجل يسير وسط الثلوج

 

كلب يبحث عن مكان يختبئ من الثلوج
كلب يبحث عن مكان يختبئ من الثلوج

 

 


عاصفة ثلجية

إقليم نيوفاوندلاند

كندا

انقطاع الكهرباء

إغلاق المطار

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