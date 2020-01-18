سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. جامعة الزقازيق تنفذ قافلة شاملة بميت بشار مركز منيا القمح

السبت، 18 يناير 2020 02:16 م
صور.. جامعة الزقازيق تنفذ قافلة شاملة بميت بشار مركز منيا القمح جانب من القافلة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان ،فعاليات القافلة الشاملة لقرية ميت بشار مركز منيا القمح و14 تابع لها والتي باشرت أعمالها صباح اليوم برئاسة الدكتور مجدي جاويش وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وتتضمن قافلة طبية بشرية وأخري بيطرية برئاسة الدكتور أحمد البحيري وكيل كلية الطب البيطري وندوة توعوية عن الوقاية من أورام الثدي وأهمية الكشف الدوري للاطمئنان على صحة المرأة برئاسة عميدة الكلية الدكتورة نادية طه.

وقد قامت الدكتورة صباح عبدة هجرس بإلقاء ندوة عن الكشف المبكر لسرطان الثدي وطرق الوقاية كما القت الدكتورة نعيمة محمد السيد ندوة عن النظافة الشخصية للسيدات والوقاية من العدوي المهبلية .

وكان رئيس الجامعة قد وجه بضرورة توفير وصرف ما يلزم من الأدوية في 13 تخصص طبي  من خلال الصيدلية المرافقة للقافلة وأن الجامعة تبذل كل جهدها لتقديم خدماتها المجتمعية المتميزة لتساهم بدورها في توفير حياة كريمة للمواطنين وأنها مستمرة وتواصل تنظيم قوافلها  للقري والكفور الأكثر إحتياجاً .

وقد قامت إدارة مشروعات البيئة بالجامعة بتنظيم أعمال القافلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية ومع وكيل وزارة الصحة ووكيل مدرية الطب البيطري.

وعدد حالات التي أستفادت من أعمال القافلة الطبية البشرية، 13 تخصص طبي بشري فقد فحص فسم مسالك بولية 950 حاله وقسم باطنة وجهاز هضمي تم فحص 245حالة وقسم مخ وأعصاب تم فحص 48 حاله وقسم رمد تم فحص 45 حالة وقسم قلب تم فحص 30حالة وقسم أنف وأذن تم فحص 37 حالة وقسم نساء                         تم فحص 115 حالة وقسم أطفال تم فحص 120 حالة وقسم جلدية تم فحص 95 حالة وقسم روماتيزم تم فحص 88 حاله وقسم جراحة تم فحص 35 حالة وقسم عظام تم فحص 95 حالة ويكون 12 تخصص بأجمالي 1047 حالة وتم صرف الأدوية مجانا لكافة الحالات .

أما قافلة الطب البيطري فقد تم فحص 269 حاله في الباطنة والمسالك التناسلية   وتم إجراء 3 عمليات جراحية وتم صرف الأدوية مجانا لكافة الحالات.

 

 

علاج المواشى
علاج المواشى

 

علاج الاطغال
علاج الاطغال

 

الاهالى ينتظرون دوره
الاهالى ينتظرون دوره

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجله

جامعة الزقازيق

قافلة شاملة

منيا القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

"شلة المعلمين".. كهربا يتألق فى الأهلى ورفعت يكتشف نفسه بالاتحاد وصالح يغرق

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة