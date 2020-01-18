صور.. جامعة الزقازيق تنفذ قافلة شاملة بميت بشار مركز منيا القمح

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نفذت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان ،فعاليات القافلة الشاملة لقرية ميت بشار مركز منيا القمح و14 تابع لها والتي باشرت أعمالها صباح اليوم برئاسة الدكتور مجدي جاويش وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتضمن قافلة طبية بشرية وأخري بيطرية برئاسة الدكتور أحمد البحيري وكيل كلية الطب البيطري وندوة توعوية عن الوقاية من أورام الثدي وأهمية الكشف الدوري للاطمئنان على صحة المرأة برئاسة عميدة الكلية الدكتورة نادية طه.

وقد قامت الدكتورة صباح عبدة هجرس بإلقاء ندوة عن الكشف المبكر لسرطان الثدي وطرق الوقاية كما القت الدكتورة نعيمة محمد السيد ندوة عن النظافة الشخصية للسيدات والوقاية من العدوي المهبلية .

وكان رئيس الجامعة قد وجه بضرورة توفير وصرف ما يلزم من الأدوية في 13 تخصص طبي من خلال الصيدلية المرافقة للقافلة وأن الجامعة تبذل كل جهدها لتقديم خدماتها المجتمعية المتميزة لتساهم بدورها في توفير حياة كريمة للمواطنين وأنها مستمرة وتواصل تنظيم قوافلها للقري والكفور الأكثر إحتياجاً .

وقد قامت إدارة مشروعات البيئة بالجامعة بتنظيم أعمال القافلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية ومع وكيل وزارة الصحة ووكيل مدرية الطب البيطري.

وعدد حالات التي أستفادت من أعمال القافلة الطبية البشرية، 13 تخصص طبي بشري فقد فحص فسم مسالك بولية 950 حاله وقسم باطنة وجهاز هضمي تم فحص 245حالة وقسم مخ وأعصاب تم فحص 48 حاله وقسم رمد تم فحص 45 حالة وقسم قلب تم فحص 30حالة وقسم أنف وأذن تم فحص 37 حالة وقسم نساء تم فحص 115 حالة وقسم أطفال تم فحص 120 حالة وقسم جلدية تم فحص 95 حالة وقسم روماتيزم تم فحص 88 حاله وقسم جراحة تم فحص 35 حالة وقسم عظام تم فحص 95 حالة ويكون 12 تخصص بأجمالي 1047 حالة وتم صرف الأدوية مجانا لكافة الحالات .

أما قافلة الطب البيطري فقد تم فحص 269 حاله في الباطنة والمسالك التناسلية وتم إجراء 3 عمليات جراحية وتم صرف الأدوية مجانا لكافة الحالات.



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