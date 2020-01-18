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شاهد فضيحة الإخوانى يحيى حامد على لسان وائل غنيم: خد الجنسية التركية بالخيانة

السبت، 18 يناير 2020 12:26 م
شاهد فضيحة الإخوانى يحيى حامد على لسان وائل غنيم: خد الجنسية التركية بالخيانة وائل غنيم
كتب محمود العمرى

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شن الناشط وائل غنيم، انتقادات لاذعة، ضد الإخوانى يحيى حامد، فى مداخلة من خلال خدمة"سكايب" مع الإعلامى الإخوانى سيد توكل على قناة مكملين.

وقال يحيى حامد ساب العيال الصغيرة تتسوح في الغربة وراح خد الجنسية التركية وبقى بيزنس مان، أنا عاوز أعرف مين بيموله يا ريت حد فيكو يجاوبني بيجيب فلوس البيزنس بتاعته منين، أنا عايز يحيى حامد يطلع الجبان باسمه قدام الكل ".

وأضاف وائل غنيم خلال مداخلته على قناة مكملين: "اللى عايشين بقالهم 6 سنين في تركيا انا نفسى هما عملوا ايه لحد دلوقتى، دول مش عارفين يحلوا مشاكل العيال المتغربة هناك".

كان الناشط السياسى وائل غنيم، قد شن هجومًا عنيفا على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية ليكشف تدليسهم وكذبهم وعدم مهنيتهم، بعدما اقتطعوا فيديوهات مداخلته على قناة مكملين بشكل لا يوضح الحقائق التى قالها خلال مداخلته على القناة الإخوانية، مخالفين بذلك حرية الصحافة والرأى والأمانة المهنية فى العرض، فيما توعدهم وائل بفضح ألاعيبهم وقذارتهم - حسب تعبيره – خلال الفترة المقبلة.

وفضح وائل غنيم، تلاعب قناة مكملين فى فيديوهات مداخلته الهاتفية بقصها بالشكل الذى يجمل موقفهم بعض الشىء، حيث كتب عبر حسابه على تويتر، "حركة ... أوى فى قناة مكملين.. تقطعوا الفيديوهات بالشكل القذر ده وتشيلوا الفيديو الكامل.. أنتم مكملين شكلكم معانا لسه.. فصبر جميل يا مُدعى الدين".

جاءت تغريده وائل غنيم هذه بعدما أجرى مداخلة عبر "سكايب" مع قناة مكملين الإخوانية، أمس والتى قال خلالها: إن "الحل الوحيد لأى أزمة تمر بها مصر، سيكون من خلال اتحاد المصريين، وألا تحصل أى جهة على تمويل أو أموال من قطر أو غيرها"، كما شن وائل غنيم هجومًا عنيفا على قناة مكملين، قائلا: "ما تتناوله قنوات الإخوان عن القضايا المصرية غير حيادى وتحركه أيادى خارجية".

وفضح طريقة تناول قنوات الإخوان، وإعلاميين الجماعة للقضايا المصرية، موجها حديثه للعاملين بالقنوات: "أنتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللى بيتقال لكم من قطر.. وطلعتوا إشاعة أن الإمارات مولت حركة تمرد".

كما أكد وائل غنيم، خلال مداخلة مع الإعلامى الإخوانى سيد توكل، على قناة مكملين من خلال تطبيق "سكايب"، أن ما تدعو إليه المعارضة الخارجية للتخريب والنزول إلى الشارع أمر غير صحيح وغير طبيعى، وقال: "مينفعش كل ما نزعل ونعترض ننزل الشارع، مش صح ومش هينفع، كدة مش هنخلص، المشاكل برة مصر بتتحل على الترابيزات.. مش فى الشارع".

وانتقد وائل غنيم خلال مداخلة على القناة الإخوانية، الذين يتاجرون بدماء الشهداء، قائلاً: "اوعوا تتاجروا بحق الشهيد.. أنا هتحاسب لوحدى وأنت هتتحاسب لوحدك وكل واحد فينا هيتحاسب لوحده"، فقاطعه المذيع الإخوانى سيد توكل أثناء حديثه قائلا: "أنت أتغيرت أوى يا وائل"، فرد عليه: "الحمد لله أنا أتغيرت للأحسن وياريت كل الناس تتغير".

ومن أبرز الفضائح التي كشفها وائل غنيم، خلال مداخلته مع قناة "مكملين" الإخوانية، الآتى:

 

1المقاول الهارب محمد على يدعو للتظاهر بناءً على ورق مقدم له من الإخوانى يحيى حامد وقيادات الإخوان في تركيا وقطر.

 

2الإخوان بيكذبوا ولا أعلم من الذى يمول قناة مكملين وإعلامهم.

 

3إعلام الإخوان فاهمين الدنيا غلط وبيقبضوا فلوس مقابل أنهم يلعبون سياسة.

 

4-  الإخواني يحيى حامد ساب العيال الصغيرة - فى إشارة إلى شباب الإخوان - تتسوح فى الغربة وراح خد الجنسية التركية وبقى بيزنس مان.

 

 

5قنوات الإخوان بتتعامل مع مين من المخابرات القطرية والتركية؟ ومن الذى يمول قناة مكملين.

 

6الإخوانى عزام التميمى يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو ميعرفش عنها حاجة.

 

7قنوات الإخوان بغبغانات وبيرددوا الكلام اللى بيتقالهم من قطر وطلعوا إشاعة إن الإمارات مولت حركة تمرد.

 

8لكل إعلام الإخوان أنت معندكش مشكلة قطر تمولك بس تضايق لو الإمارات مولت حركة تمرد.

 

9ما هي خبرات عزام التميمى فى الحياة علشان هو والقطريين عايزين يحركوا بلد فيها 100 مليون.

 

10قطر كلها 300 ألف مواطن عايزه تحرك بلد زى مصر فيها ملايين.

 

11-  كيف لمقاول هارب يدعى محمد على، موجود في إسبانيا، وآخرين موجودين في قطر وتركيا يريدون تحريك بلد فيها ملايين.

 

12-  محتاج أعرف من اللى ورا يحيى حامد وعزام التميمي ومين بيديهم الفلوس دي كلها وإيه المصلحة في إنهم يهاجموا مصر.

 

13-  ياريت الإخواني يحيى حامد يبص للصورة الصح لمصر وهو فاهم إن الغلط راكبه.

 

 

 

 

 

 

 


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