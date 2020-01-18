كتب إسلام سعيد

سجل سعر الدولار اليوم السبت 18-1-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.80 جنيه للشراء، و 15.90 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.61 جنيه للشراء، و 17.76 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.58 جنيه للشراء، و 20.78 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

وحصل البنك الأهلى المصرى، على جائزة أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة فى السوق المصرفية المصرية من مؤسسة Global finance العالمية، وهى الجائزة التى تقدمها المؤسسة وفقا وعدد من المعايير التى يتم من خلالها تحليل نتائج البنوك فى هذا المجال وصولاً للأفضل فى تقديم الخدمة.

وأوضح البنك الأهلى، فى بيان أمس الخميس، أن محمد النجار مدير وحدة مراقبة تمويل التجارة استلم الجائزة نيابة عن البنك الأهلى المصرى فى الحفل الذى أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية وحضرته نخبة من المصرفيين ورجال الاقتصاد من مختلف انحاء العالم.

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن حصول البنك على تلك الجائزة يعكس ارتفاع حجم عمليات تمويل التجارة التى قدمها البنك خلال العام، بالإضافة إلى اتساع مجال تغطية الخدمة عالميا، وكذا الأسعار التنافسية التى يقدمها البنك لعمليات تمويل التجارة مقارنة بباقى البنوك العاملة فى السوق المصري، وكذا الحلول التكنولوجية المقدمة فى خدمات تمويل التجارة من خلال الاستثمار فى أنظمة حديثة لضمان سرعة تنفيذ العمليات مع الاستفادة بقوة البنية التحتية التى يمتلكها البنك ويحرص على تحديثها بشكل مستمر لتواكب الاحدث عالميا.