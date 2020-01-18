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رسالة علمية بجامعة حلوان بعنوان "التصاوير العلمية لمخطوط فرح نامة"

السبت، 18 يناير 2020 07:26 م
رسالة علمية بجامعة حلوان بعنوان "التصاوير العلمية لمخطوط فرح نامة" أسماء محمد إمبابى الباحثة بكلية الآداب جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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حصلت أسماء محمد إمبابي الباحثة بكلية الآداب جامعة حلوان بقسم الأثار الاسلامية علي درجة الماجستير بتقدير عام امتياز ، وذلك عن رسالتها التى تحمل عنوان "التصاوير العلمية لمخطوط ( فرح نامة ) المحفوظ بالمكتبة الطبية التاريخية بجامعة يال  بالولايات المتحدة الامريكية  (دراسة اثارية فنية) ".
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وتكونت لجنة التحكيم تحت اشرف ورئاسة الدكتور عبد الناصر ياسين ، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية ، وعميد أثار جامعة السوهاج، والدكتورة هناء محمد عدلي ،  أستاذ الآثار والفنون الإسلامية جامعة حلوان ، والدكتور عبدالرحيم خلف،  أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بآداب جامعة حلوان، والدكتور أمين الرشيدى أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم.
 
وتكونت الرسالة من1200 صفحة:، أعدتها الباحثة بداية من 2014 وطيلت المدة جاءت من كمية الابحاث وكان من الصعب الاختصار  نظرا لربط الابحاث والتصاوير ببعضها.
 
 
وعلى جانب آخر قدمت جامعة حلوان  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى ، مجموعة من الدورات التدريبية لتنمية القدرات والمهارات الفنية لدى الطلاب والخريجين و المؤهلين والدارسين للتعليم الفنى وحديثى التخرج، فى إطار مبادرة "صنايعية مصر" التى أطلقتها القيادة السياسية، وفي ظل مشاركة جامعة حلوان بالمبادرة انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعى والوطنى والتنموى لإتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهنى للصنايعية فى مصر.
 
 
وشاركت كلية التعليم الصناعى تحت إشراف الدكتور عبد الله جلال عميد الكلية، وكلية الاقتصاد المنزلي تحت إشراف  الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، وكلية السياحة والفنادق تحت إشراف  الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، وكلية الفنون التطبيقية تحت إشراف  الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية بالتدريب فى مجالات متعددة خلال المبادرة منها مجالات الفندقة، والملابس الجاهزة ومجال الخدمات الهندسية حيث  يتراوح أعمار المتدربين  ما بين  15 : 30 عام  وذلك حرصا على تدريبهم وتأهيل الشباب المصري بشكل جيد، وإكسابهم المهارات والخبرات العملية، لتعلم مهنة حرفية توفر لهم الحياة الكريمة حيث يتم التنسيق مع العديد من المصانع والشركات وأصحاب سوق العمل لإقامة  ملتقى توظيف من شأنه أن يمنح فرص التوظيف للمتدربين إثرا إعدادهم. 
 
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