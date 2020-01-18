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السبت، 18 يناير 2020 04:02 م
خالد صلاح
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حى شرق شبرا الخيمة يبدأ تنفيذ مخطط تحويل مقالب القمامة إلى منتزهات

السبت، 18 يناير 2020 03:39 م
حى شرق شبرا الخيمة يبدأ تنفيذ مخطط تحويل مقالب القمامة إلى منتزهات رفع تراكمات المياه من شوارع شبرا الخيمة
فريق المحافظات

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أعلن الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة "اليوم" البدء تنفيذ مخطط للتنسيق الحضاري بالحي يبدأ في تحويل مقالب وتجمعات القمامة إلي حدائق ومتنزهات جمالية بنطاق الحي تنفيذا لتكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للقضاء على مشكلات تجمعات القمامة وتحويلها إلى مظاهر جمالية وإيجاد حلول للقضاء على مشكله انتشارها بالشوارع.

وقال عبد المنعم، إنه جري البدء في تنفيذ المخطط بمنطقه ابراهيم بك بشارع 135 لتحويلها إلي منطقه جمالية وتحسين المستوى البيئي بها وذلك بإقامة احواض زراعيه وتحويلها إلى مظهر جمال، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة كانت عباره عن مكان لتجميع القمامة نظراً لوقوعها بالحد الفاصل بين احياء شرق وغرب شبرا الخيمة والمعروفة بالتكدس السكاني والمستغلة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لإلقاء القمامة بتلك المنطقة.

أوضح عبد المنعم أن التخطيط الجديد يأتي في إطار إيجاد حلول سريعة للقضاء على تلك الظاهرة بالتزامن مع اقتراب تشغيل المحطة الوسيطة التي جري إقامتها للقضاء على تلك الظاهرة، والتي ستساهم بشكل كبير بالحد منها بمنطقه شبرا الخيمة والمجهودات المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية، التي منها الحملات المكثفة واليومية للقضاء على انتشار ظاهره العربات الكارو وانتشار ما يسمى بالفريزه والنباشين والتى تقوم بتشويه المظهر العام طبقاً لقرار السيد المحافظ فى ذلك الشأن .

من ناحية آخري شن الحي حملة متابعه ميدانيه لشفط المياه الزائدة المتراكمة بسبب الأمطار وسوء حالة الطقس بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى، حيث جري الدفع بالمعدات بأماكن تجمعات الأمطار والتأكد من تمركزات عربات الشفط وجاهزية مصارف الأمطار من جميع المناطق المحتمل وجود تجمعات بها

وفي سياق آخر شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ برئاسة محمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ  بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة موسعة شملت شرطة المرافق وإلاشغالات والمرور والبحث الجنائي والنظام بحضور  اللواء حسين جندية مساعد مدير الأمن والعميد فوزى عبد ربة مأمور مركز شرطة طوخ والرائد أحمد سامى رئيس مباحث المركز وسمير عمر نائب رئيس المدينة .

 

 

 


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