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حماية المستهلك يضبط وكراً لانتاج وتعبئة زيوت السيارات المغشوشة فى بنى سويف

السبت، 18 يناير 2020 05:32 م
حماية المستهلك يضبط وكراً لانتاج وتعبئة زيوت السيارات المغشوشة فى بنى سويف اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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صرح اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى اطار المتابعة المستمرة لجهاز حماية المستهلك تم شن حمله رقابية موسعة بمحافظة بنى سويف بالتنسيق بين الفرع الأقليمى لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف ومديرية التموين وقسم شرطة بنى سويف الجديدة لافتا الى أن الحملة ، أسفرت عن  ضبط  3 طن من الزيوت المغشوشه والمقلدة معبأه داخل جراكن تحمل علامات تجاريه لشركات معروفه وبأوزان مختلفة ومعدة للبيع ،كما تم ضبط كميه من الجراكن الفارغه المعده للتعبئة والادوات المستخدمه بها آثار زيت مستعمل بالإضافه الى عدد 100 كرتونه فارغة ، عدد 1 مكواه لحام ، جهاز تغليف واستيكرات تحمل العلامات التجارية المقلدة ، وميزان ومولد كهربائي .
 
 
وأضاف راضى ، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهوريه بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وبرنامج الحكومة الذي أعلنه  الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الاسواق ومواجهة أى ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين وما وجه به  الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخليه،  بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنيه فى هذا الشأن.
 
وأوضح  رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لافتا الى أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة وان  أن حملات الجهاز بكافة فروعة الأقليمية بالتنسيق مع الجهات المعنيه من خلال سيارات الضبطيه القضائيه مستمرة بالاسواق والمناطق التجاريه المختلفه لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلاً عن اجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.
 
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن أى  ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.
 
وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين .
 
 
 

حمايه المستهلك

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اخبار مصرية

زيوت السيارات المغشوشه

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