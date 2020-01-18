حجز دعوى مقامة ضد أردوغان باعتباره داعما للإرهاب الموجه ضد مصر لـ29 فبراير

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 788 لسنة 2019، ضد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، والتى طالب فيها باستصدار حكم باعتبار أردوغان داعم للإرهاب الموجه ضد مصر، إلى جلسة 29 فبراير للنطق بالحكم.

ووصف طارق محمود، أردوغان بأنه الداعم الأول للإرهاب على مستوى العالم، وأن بلاده أصبحت ملجأ للإرهابيين ويدعمهم ماديا ولوجيستيا ويوفر الملاذ الآمن لهم، وأن تركيا أصبحت فى عهده قاعدة انطلاق لجميع العمليات الإرهابية على مستوى العالم.

وأشار محمود فى مرافعته، إلى أن تركيا وبأوامر شخصية من هذا الإرهابى تحتضن جميع القنوات الموالية للإرهاب الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية للتحريض على إسقاط الدولة المصرية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولنشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، مضيفا أن أردوغان الداعم للإرهاب فى مصر يعمل على تشويه صورة الدولة المصرية فى المحافل الدولية باعتباره من قيادات التنظيم الدولى للإخوان، بل أنه يعد المرشد الفعلى لهذه الجماعة الإرهابية.

وطالب محمود فى ختام مرافعته بإصدار حكم باعتبار أردوغان داعم للإرهاب الموجه ضد مصر وإدراجه على قوائم الإرهاب.

يذكر أنه قد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم الاختصاص ولائيا فى نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، ويطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بطرد السفير القطرى من مصر.

وذكرت الدعوى رقم 17763 لسنة 71 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.